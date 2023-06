Sta circolando tanto sui social, tra gli utenti italiani, la catena secondo sarebbe disponibile una carta regalo Trenitalia da 150 euro. Una truffa che non ha bisogno di grandi spiegazioni, se non altro perché sul sito ufficiale dell’azienda non c’è il minimo riferimento ad una fantomatica promozione di questo tipo per gli utenti. Insomma, dopo aver parlato di fake news relative ad un brand così importante in passato, come vi abbiamo riportato con un altro articolo, questa mattina occorre focalizzarsi su una nuova minaccia che per forza di cose diventa insidiosa soprattutto per chi ha meno dimestichezza con questioni simili.

Come riconoscere la truffa relativa alla finta carta regalo Trenitalia da 150 euro oggi in Italia

Come sempre avviene in circostanze simili, è estremamente importante prestare la massima attenzione quando ci si ritrova al cospetto di post come quello che annuncia la diffusione di una carta regalo Trenitalia da 150 euro. A tal proposito, fare riferimento esclusivamente ai canali ufficiali non è mai una cattiva idea, in quanto solo in questo modo ci si potrà rendere conto su una fantomatica offerta sia reale, oppure no. Anche quando si rivelano autentiche, e non è questo il caso come riportato in precedenza, è opportuno approfondire al meglio la questione per individuare eventuali anomalie e brutte sorprese annesse.

Ancora, è importante ricordare che il link in questione proviene da una fonte non ufficiale, pertanto qualche segnale per non lasciarsi ingannare c’è. Coloro che arrivano al termine della procedura, potrebbero essere indotti ad effettuare un piccolo pagamento per ricevere la finta carta regalo Trenitalia da 150 euro. Così facendo, però, finirete per fornire a malintenzionati i dati sensibili della vostra carta di credito.

Fate attenzione e depennate oogi stesso la carta regalo Trenitalia da 150 euro, in merito alle occasioni da sfruttare.