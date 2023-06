Il panorama del mondo del lavoro sta subendo profonde trasformazioni, con nuove tecnologie e cambiamenti socio economici che ridefiniscono le dinamiche occupazionali.

In particolare, secondo i dati più recenti dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), l’automazione e l’introduzione di tecnologie avanzate potrebbero portare alla sostituzione di oltre il 20% delle attività lavorative attuali entro il prossimo decennio.

Ma nuove tecnologie e automazioni non sono gli unici fattori che stanno ridefinendo i modelli di lavoro tradizionali. Infatti, anche la globalizzazione, che ha reso il mondo del lavoro sempre più interconnesso, implica delle sfide per le aziende che devono essere in grado di adattarsi alle dinamiche di un mercato globale in continua evoluzione.

Come se lo scenario non fosse già sufficientemente complesso, emergono anche nuovi rischi e vulnerabilità per i datori di lavoro.

Infatti, sebbene la maggior parte dei lavoratori sia onesta e impegnata, è importante riconoscere che ci sono casi in cui alcuni individui commettono abusi che possono causare danni significativi alle aziende.

Abusi dei lavoratori in aumento

I casi in cui alcuni lavoratori abusano della fiducia riposta in loro e commettono atti disonesti sono in aumento.

Secondo una ricerca condotta dall’Associazione delle Società Italiane di Consulenza del Lavoro (Assolavoro), circa il 5% delle imprese italiane ha segnalato casi di frode interna o abusi da parte dei propri dipendenti.

Questi abusi possono assumere diverse forme, come furti, falsificazioni di documenti, assenteismo ingiustificato e sfruttamento dei vantaggi concessi dalla legislazione in materia di diritti dei lavoratori.

Tra questi, un ambito particolarmente delicato in cui si verificano abusi da parte dei lavoratori riguarda l’utilizzo della legge 104, che tutela i diritti delle persone con disabilità. Infatti, secondo l’Associazione Nazionale per il Lavoro delle Persone con Disabilità (ANFFAS), si stima che circa il 15% dei casi di richiesta di agevolazioni previste dalla legge 104 presenti elementi di falsità o esagerazione delle condizioni di disabilità.

Questo fenomeno crea un elevato onere finanziario e organizzativo per le imprese e può danneggiare le persone che sono effettivamente in condizioni di disabilità e che necessitano di tali agevolazioni.

Fortunatamente, denunciare abusi sulla legge 104 è possibile, anche grazie all’ausilio di agenzie specializzate in investigazioni aziendali, come INSIDE. Con una posizione di spicco in Italia e all’estero, questa agenzia lavora dal 2014 al fianco degli imprenditori, tutelandoli dai comportamenti poco onesti dei propri lavoratori e proteggendoli da eventuali ritorsioni.

In effetti, sono elevate le probabilità che, a seguito di una denuncia, un datore di lavoro si veda soccombere in tribunale. Questi eventi sono molto frequenti soprattutto nei casi in cui la denuncia non sia adeguatamente supportata.

A tal proposito Salvatore Piccinni, Managing Director Head of Southern Europe di INSIDE Intelligence & Security Investigations, afferma che è proprio la fase di raccolta di prove certe che tutela il datore di lavoro. Soprattutto quando eseguita da professionisti del settore e nel rispetto di tutte le disposizioni di legge.

Le aziende italiane chiedono aiuto

Di fronte a queste sfide, i datori di lavoro stanno cercando modi per proteggere i propri interessi. E in questo contesto, le agenzie di investigazioni stanno diventando sempre più importanti.

Il fatto che le aziende italiane scelgano di tutelarsi attraverso l’assistenza di agenzie investigative specializzate nell’esecuzione di indagini sui dipendenti non deve quindi sorprendere.

Infatti, a partire dal 2020, si è registrato un notevole aumento delle richieste di indagini su dipendenti infedeli. Contrariamente alla convinzione iniziale che imputava questi comportamenti sleali alla necessità di adattarsi al lavoro da remoto e alla digitalizzazione forzata, i dati finora raccolti dimostrano che tale fenomeno persiste indipendentemente dalle circostanze.

Oltre all’abuso dei permessi 104, attualmente le indagini più richieste riguardano numerosi comportamenti sleali dei dipendenti, tra cui:

Assenteismo:

è una delle problematiche più comuni riscontrate nelle indagini sui dipendenti infedeli. Secondo uno studio condotto dall’Istituto Censis nel 2021, si stima che in Italia il tasso di assenteismo sia pari al 13% dei lavoratori, con una media di 13,7 giorni di assenza non giustificata all’anno per dipendente.

Doppio lavoro:

Lo svolgimento di un doppio lavoro non autorizzato, che compromette l’integrità aziendale, è un’altra forma di abuso riscontrata nei dipendenti infedeli.

Concorrenza sleale

Il sabotaggio dell’azienda per favorire la concorrenza o il furto di beni o informazioni riservate rappresenta un grave abuso commesso dai dipendenti infedeli. Secondo uno studio condotto dalla Federazione Imprese Italiane Servizi Investigativi (FIISI), il 18% delle imprese italiane ha segnalato casi di concorrenza sleale da parte dei propri dipendenti.

