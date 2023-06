Il colosso di Seul ha affermato alcune settimane fa che avrebbe ulteriormente migliorato le prestazioni della fotocamera della serie Samsung Galaxy S23 con un aggiornamento software a giugno. Come riportato da “SamMobile“, dopo aver ritardato l’aggiornamento di alcune settimane, la società sudcoreana ha finalmente rilasciato l’upgrade con la patch di sicurezza di giugno 2023 per la serie Samsung Galaxy S23. Ora, l’aggiornamento viene rilasciato anche in Cina e negli Stati Uniti.

Negli Stati Uniti, la line-up ha ricevuto il nuovo aggiornamento con la versione firmware S91xUSQU1AWF3 (questo aggiornamento è pensato per le versioni bloccate dall’operatore dei tre telefoni). L’upgrade migliora le prestazioni complessive delle fotocamere. Secondo i rapporti precedenti, il nuovo aggiornamento software porta anche l’opzione di zoom 2x nella modalità Ritratto nell’app Fotocamera e risolve anche alcuni problemi relativi all’autofocus ed allo stile di elaborazione delle immagini nella modalità notturna. Alcuni utenti affermano, inoltre, che le animazioni sono più fluide e la sensazione tattile è migliore. La patch di sicurezza di giugno 2023 corregge oltre 50 falle di sicurezza ed è quindi un bene decidere di installarlo subito dopo che il device ne segnali la presenza, senza perdere tempo in domande superflue.

Ora potete verificare la disponibilità del nuovo aggiornamento se avete un telefono della serie Samsung Galaxy S23 e vivete in ​​Cina o negli Stati Uniti attraverso il percorso “Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Il colosso di Seul deve ancora rilasciare il nuovo aggiornamento della fotocamera e la patch di sicurezza di giugno 2023 in vari altri Paesi africani, asiatici (inclusa l’India) e dell’America Latina. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

