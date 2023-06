Amazfit ha da poco presentato gli smartwatch Cheetah e Cheetah Pro nel mercato globale. Inoltre, un paio di giorni fa la società ha lanciato anche lo smartwatch Amazfit Pop 3S in India. Adesso, il marchio ha ufficializzato un nuovo orologio intelligente in India chiamato Amazfit Pop 3R. Quest’ultimo dispositivo Amazfit ha un prezzo inferiore a Rs 5,000 (che al cambio corrisponde a meno di 40 euro). È dotato di un design metallico circolare e di un display HD da 1,43 pollici. Lo smartwatch offre un grado di protezione IP68 per la resistenza all’acqua e alla polvere e presenta anche un sensore di frequenza cardiaca, un sensore di movimento a 3 assi, livello di ossigenazione nel sangue (SpO2) e supporto per il monitoraggio dello stress. Detto ciò, andiamo a vedere insieme quali sono i prezzi e le altre caratteristiche in anticipo di Amazfit Pop 3R.

Il nuovo Amazfit Pop 3R è dotato di un display AMOLED da 1,43 pollici con una risoluzione di 466 x 466 pixel. Lo smartwatch ha il supporto per display sempre attivo e un’ampia selezione 100+ di quadranti vivaci. L’orologio presenta un design circolare metallico e un grado di protezione IP68 per la resistenza all’acqua e alla polvere. L’Amazfit Pop 3R possiede anche diverse funzioni di monitoraggio della salute come un cardiofrequenzimetro, un sensore SpO2 e un supporto per il monitoraggio dello stress. Inoltre, lo smartwatch supporta la connettività Bluetooth v5.2 per connettersi a dispositivi con Android 7.0 e versioni successive, iOS 12.0 e versioni successive. È anche dotato di un microfono, altoparlante e supporto per le chiamate Bluetooth, mentre non è incluso il GPS, gli utenti possono tenere traccia delle loro attività all’aperto con il GPS dello smartphone.

ARTICOLI CORRELATI

L’Amazfit Pop 3R può anche visualizzare diverse notifiche da app, avvisi di calendario, notifiche di chiamata e promemoria sedentari. Gli utenti avranno la possibilità controllare la riproduzione musicale e la fotocamera dallo smartwatch. Il dispositivo lavora con una batteria da 300mAh che offre una durata della batteria fino a 12 giorni. Amazfit Pop 3R è disponibile nelle opzioni di colore nero e argento con cinturino in silicone. Questo modello è stato lanciato in promozione al prezzo di Rs 3,499 (circa 40 euro), mentre il modello color argento metallizzato con cinturino in metallo costa Rs 3,999 (ovvero 67 euro). L’orologio sarà in vendita in India e sul sito web di Amazfit India a partire dal prossimo 29 giugno.

Continua a leggere su optimagazine.com