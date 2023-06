Più di 70 cantanti sono attesi per esibirsi in Piazza del Popolo a Roma per l’evento Tim Summer Hits, su Rai2 in più appuntamenti. Stasera è atteso il primi. A condurre lo show ci sono Nek e Andrea Delogu, che presenteranno gli artisti sul palco, artefici dei tormentoni primaverili ed estivi. Dal backstage Gli Autogol parteciperanno con le loro divertenti incursioni.

I concerti di Roma sono già stati registrati nelle date di sabato 17, domenica 18 e lunedì 19 giugno. Le serate verranno trasmesse in appuntamenti a cadenza settimanale domenica 25 giugno, domenica 2 luglio e domenica 9 luglio. Lo show sarà disponibile anche su RaiPlay. Stasera Tim Summer Hits su Rai2 propone la prima delle tre parti delle esibizioni con tanti ospiti musicali in Piazza del Popolo a Roma.

Domenica 25 giugno su Rai2 vedremo alcuni duetti dell’estate e immancabili ex Amici di Maria De Filippi molto apprezzati dai giovani ma non solo. Ci saranno Achille Lauro e Rose Villain in duetto ma anche Fabio Rovazzi e Orietta Berti. Non mancheranno Irama e Rkomi. Torna sul palco il duo Paola e Chiara, dopo la reunion sanremese.

Tra gli ex Amici più recenti, ci sarà Angelina Mango, apprezzatissima cantante e figlia di Pino Mango. Da qualche edizione fa, attesissima è Annalisa, reginetta dei tormentoni di questa estate. A Roma si è esibito anche Fedez, che vedremo stasera su Rai2. Presenti Tananai, Marco Mengoni, Articolo31 e tanti altri.

I concerti partono da Roma per poi trasferirsi in Romagna, a Rimini, in segno di solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite dall’alluvione.

Scaletta e ospiti Tim Summer Hits su Rai2 il 25 giugno

Ordine artisti in ordine alfabetico: