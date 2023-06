Grande successo per Italia loves Romagna che ha dominato la scena televisiva del sabato. Rai Uno ha trasmesso Italia loves Romagna catturando l’attenzione del pubblico e dei sottoscrittori. La raccolta di fondi a favore delle popolazioni romagnole alluvionate era infatti lo scopo beneficio di Italia loves Romagna.

Sul palco dell’Arena di Campovolo si sono alternati, con la guida di Amadeus, tanti big della musica: da Zucchero a Laura Pausini, da Gianni Morandi a Ligabue. Italia loves Romagna è stata una sorta di Sanremo estiva con una nobilissima causa.

A vincere è stata l’Italia bella e la buona televisione. Italia loves Romagna è stata un’ottima dimostrazione del potenziale del servizio pubblico televisivo. Italia loves Romagna dimostra che si può fare intrattenimento di qualità, valorizzare il patrimonio artistico nazionale, creare condivisione e comunità attraverso i propri cantanti preferiti.

Una televisione bella e buona quella di Italia loves Romagna che diverte ed offre un’occasione di svago senza volgari stravaganze. Una televisione nella quale si mostra il talento per l’arte, il canto ed il ballo e non si sfocia nel becero e narcisistico esibizionismo a caccia di like.

L’Italia di Campovolo ha dimostrato di esser un paese migliore di quello che tante volte ci rappresentiamo noi medesimi. Un paese capace di rimboccarsi le maniche per dare una mano a spalare fango ed aiutare chi è stato colpito da una calamità naturale. Un’Italia quella di Italia loves Romagna capace di buoni sentimenti e di piangere per una canzone. Un’Italia che ci aiuta a credere nel futuro.

