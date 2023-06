Qualora foste in cerca di un nuovo smartphone Android 5G, del marchio Samsung e con un buon rapporto qualità/prezzo, quest’oggi 24 giugno vi suggeriamo di dare un’occhiata all’interessante offerta su Amazon del Samsung Galaxy S21 FE. Potrete sfruttare, infatti, un super sconto del 26% e vi porterete a casa il dispositivo al prezzo di 526,50 euro (invece di 709 euro di listino) e con il colore blanco. Il devide è venduto da terzi, ma spedito dall’e-commerce stesso e, per i clienti Prime, la consegna e i resi sono gratuiti. Inoltre, potrete anche acquistarlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis al check-out. Unico consiglio è quello di affrettarvi, in quanto restano solamente altre 3 unità a disposizione.

Il Samsung Galaxy S21 FE 5G presenta un ottimo display Dynamic AMOLED 2X da 6,4 pollici FHD+ con una risoluzione di 2400 x 1080 pixel e frequenza di aggiornamento a 120Hz. Sotto la scocca troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 888 (a 5nm), abbinato a 6GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione (con slot microSD), e GPU Adreno 660. Per quanto riguarda l’autonomia integra una batteria da 4500mAh, che assicura buone prestazioni, dotata di supporto alla ricarica rapida cablata a 25W. Per quanto riguarda il comparto fotografico, lo smartphone sfoggia sul retro una configurazione a tripla fotocamera caratterizzata da: un sensore principale da 12MP con flash LED e OIS, un ultra-grandangolare da 12MP e un teleobiettivo da 8MP; davanti, la selfie-cam è da 32MP.

Il Samsung Galaxy S21 FE lavora sul sistema operativo Android 12 con OneUI. Lato connettività il dispositivo offre: Bluetooth 5.2, A2DP, LE, reti HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G e, per una navigazione ad Internet veloce, necessita di una SIM di tipo Nano. Dispone, inoltre, di vivavoce, lettore MP3, connettività NFC e lettore di impronte digitali nello schermo.

