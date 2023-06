L’arrivo dei Beatles a Milano fu strategico: i Fab Four erano attesi al Velodromo Vigorelli per un doppio show il 24 giugno 1965, e alla stazione Centrale una folla di fan noncuranti del caldo attendeva l’arrivo del convoglio con a bordo Paul McCartney, John Lennon, George Harrison, Ringo Starr e il loro staff.

Come ricorda Rolando Giambelli su Spettakolo.it, i Beatles arrivarono intorno alle 23 del 23 giugno sul Trans Europe Express da Lione. La folla stazionava sul binario 16, ma per motivi di sicurezza la pensilina d’arrivo fu dirottava in un binario non reso noto. I più scaltri lo individuarono seguendo il dispiegamento di forze di sicurezza, per questo quando i Fab Four scesero dal treno si sorpresero del numero esiguo di persone assiepate ad attenderli.

L’indomani a Milano, dopo una notte trascorsa all’Hotel Duomo di via San Raffaele, il termometro segnava 35 gradi. Al Velodromo era previsto un doppio show: uno alle 17 e uno alle 21. Prima di loro si esibirono Peppino Di Capri con i Rockers, Fausto Leali con i Novelty e altri artisti come i Giovani Giovani, Guidone con la cantante Angela e Maurizio Arcieri con i New Dada.

“Ciao!”, gridò Paul McCartney scatenando il delirio. Entrò in scena la musica. Il pubblico gridava talmente forte che talvolta sovrastava il volume degli amplificatori dei Beatles.

Il resto è la storia di un incasso da 58 milioni di lire: i Beatles consumano spaghetti innaffiati con Coca Cola in hotel, ogni volta in doppia porzione. Si infilano in un locale di piazza Diaz e lì rimarranno fino all’indomani mattina, quando dovranno partire per Genova completamente assonnati ma felici.

La Beatlesmania è arrivata anche in Italia: il pubblico li adora e, a quanto pare, l’affetto è ricambiato con quei 40 minuti di show in cui i Fab Four danno il massimo.