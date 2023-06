Nome: Francesco

Cognome: Muglia

Anno di nascita: 1980

Città: Padova

Piattaforme: Instagram

Categoria: marketing

Chi è Francesco Muglia

Francesco Muglia è il vicepresidente del settore marketing di Costa Crociere. Nato nel 1980 a Padova, si è laureato in Lettere e ha continuato il suo percorso di studi a Stoccolma. Tornato in Italia, ha concluso un master in Marketing e Comunicazione presso Publitalia ’80 nel 2008. La sua carriera lavorativa è iniziata presso il marchio Danone fino al 2016, anno in cui si è trasferito a Genova per entrare a far parte del gruppo Costa Crociere. Grazie alla sua ambizione e alla sua esperienza diventa uno dei manager più importanti dell’azienda, occupandosi di strategie di marketing e comunicazione.

Francesco Muglia è anche un appassionato di viaggi, che ama documentare sui suoi social network. I suoi profili hanno un taglio molto fedele allo stile dell’album di foto, dove Muglia non inserisce mai istanti della sua vita privata. Sul suo profilo Instagram, infatti, non troviano alcuna foto con la fidanzata Annalisa Scarrone.

Il matrimonio con Annalisa Scarrone

Il nome di Francesco Muglia è balzato sotto i riflettori del gossip dopo le indiscrezioni sul matrimonio con la cantante Annalisa Scarrone. La mattina del 24 giugno, infatti, sul Messaggero e altre testate si è parlato di nozze in vista per la cantante.

La coppia si è conosciuta nel maggio 2021, quando la cantante si è esibita in occasione di un evento organizzato da Costa Crociere a Civitavecchia. La scintilla tra la cantante e il manager potrebbe essere scattata proprio in quell’occasione.

Il matrimonio tra Francesco Muglia e Annalisa Scarrone è stato fissato per il 1° luglio 2023 a Tellaro, un borgo affacciato sul mare della Liguria. La cerimonia sarà intima e riservata, con pochi invitati tra parenti e amici stretti.Le pubblicaizoni sono già presentu sull’albo del Comune di Savona, città di residenza dell’artista.