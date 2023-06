La Canzone D’Estate di Levante arriva per raccontarci l’altra faccia della bella stagione. Per questo si può parlare di anti-tormentone: Claudia Lagona – questo il nome di battesimo di Levante – sa sempre posizionarsi controcorrente, soprattutto quando le onde radio pullulano di hit da richiedere ai DJ da spiaggia per intrattenere i vacanzieri.

A proposito del suo nuovo singolo, estratto dal disco Opera Futura, Levante ha proposto un annuncio che riprende la querelle sul colore dei suoi capelli e ha coinvolto tanti personaggi contemporanei dello spettacolo, da Amadeus a Valerio Lundini, ma anche Colapesce e Dimartino e Paola e Chiara. Canzone D’Estate suggella il suo ritorno alla musica in tempo per la bella stagione, ma non esattamente in linea con le super hit. Seppur la scelta dell’arrangiamento sia caduta su atmosfere di leggerezza e sul groove, il testo non è il solito invito alla spensieratezza.

Levante dice:

“Canzone D’Estate è il racconto di una relazione arrivata a termine mentre la stagione più calda ha inizio. Si nuota in un mare di rimpianti sperando che sia il cuore scottato a spellare per levarsi dal petto il peso di un sentimento ingombrante, l’amore finito“.

Certamente una relazione finita proprio in estate ha un suo peso, per questo Levante si pone dall’altra parte della barricata lanciando un singolo che sì, parla della bella stagione ma solo in termini di contesto: la storia raccontata, come già detto, è tutt’altro che un puzzle di drink, corteggiamenti, Rolex, macchine di lusso e machismo.

Intanto la cantautrice siciliana si prepara al grande debutto live di Opera Futura con l’ultima data fissata all’Arena di Verona il 27 settembre. Il calendario completo:

Domenica 09 luglio – Matera – Oversound Music Festival – Castello di Tramontano

Sabato 15 luglio – L’Aquila – Pinewood Festival

Martedì 18 luglio – Porto Recanati (MC) – Arena Beniamino Gigli

Sabato 22 luglio – Roma – Cavea Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”

Domenica 20 agosto – Grottaglie (TA) – IOD Festival – Cave di Fantiano

Mercoledì 23 agosto – Barletta – The Best Festival – Castello del Fossato di Barletta

Venerdì 25 agosto – Noto (SR) – “Le scale della Musica, Noto Estate 2023” La Scalinata della Cattedrale

Mercoledì 27 settembre – Verona – Arena di Verona

Di seguito il testo del nuovo singolo. Canzone D’Estate di Levante è disponibile da oggi, venerdì 23 giugno, in rotazione radiofonica.

Testo