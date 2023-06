La terza puntata de La Ragazza e L’Ufficiale andrà in onda stasera 23 giugno. Su Canale 5 un nuovo appuntamento, come sempre composto da tre episodi.

La storia ruota intorno all’intenso e travagliato amore tra Kurt Seyit, figlio maggiore di una famiglia turca di Crimea, e Sura, figlia più giovane di una nobile famiglia russa. I due si incontrano e si innamorano perdutamente, a prima vista, ad una festa. Ma la storia d’amore tra Seyit e Sura vivrà molti tormenti: verrà ostacolata dalle famiglie fino allo scoppio della prima guerra mondiale durante la quale Kurt sarà chiamato a combattere e verrà anche dato per morto in battaglia.

Di seguito le anticipazioni di stasera.

Nel primo, il numero 1×07:

Seyit si risveglia dallo stato d’incoscienza e fa ritorno a Pietrogrado, dove apprende da Celil e Tatya che la città è in subbuglio. Lo Zar ha abdicato e i ribelli stanno mettendo a ferro e fuoco l’intero paese. Celil e Seyit decidono di partire dalla Crimea e di fermarsi da Sura, lungo il viaggio, ma prima vanno a salutare Petro, che rimane molto sorpreso nel vedere Seyit in vita.

A seguire, l’episodio 1×08:

Il tenente Seyit, insieme ai suoi amici Celil e Tatya, torna a Kislovodsk per poter finalmente ricontrare la sua amata Sura. Una volta arrivati a casa della ragazza, però, Seyit e i suoi amici trovano la casa completamente distrutta e temono che non rivedranno mai piu’ la loro amica. Il destino, però, ha in serbo qualcos’altro per i due amanti.

La serata si conclude con l’episodio 1×09:

Petro e’ riuscito a riportare i genitori a casa, ma suo padre ha scoperto che e’ un traditore dello Zar e lo rinnega. Seyit e Sura, insieme a Celil e Tatya, sono in viaggio verso la Crimea. Ma il viaggio si rivelerà pieno di ostacoli e piu’ difficile del previsto. Intanto, ad Alusta, la famiglia di Seyit aspetta il suo ritorno con ansia.

L’appuntamento con la terza puntata de La Ragazza e L’Ufficiale è per stasera su Canale 5 dalle ore 21:45.

Continua a leggere su optimagazine.com.