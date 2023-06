Va in onda questa sera su Rai 2 la seconda puntata della miniserie thriller spagnola Tutti Mentono. Intrighi e colpi di scena hanno animato la prima serata, con la professoressa Macarena, interpretata da Irene Arcos, travolta da un vortice che ha scombussolato la vita sua e di tutta la comunità del paesino costiero della Catalogna, Belmonte.

Nei primi due episodi, trasmessi dalla seconda rete Rai la settimana scorsa, abbiamo imparato a conoscere alcuni dei personaggi della fiction. Diversi attori che hanno recitato in Tutti Mentono sono volti noti per gli appassionati di serie televisive e non solo.

Irene Arcos è stata una delle protagoniste della serie carceraria Vis a Vis. Inoltre debutta anche nella seconda stagione di Madri – Una vita d’amore, serie trasmessa in questo periodo da Canale 5 e disponibile su Infinity.

Nel corso della seconda puntata, il personaggio di Macarena chiederà aiuto a suo fratello Sergio, interpretato da Juan Diego Botto. L’attore ha ricoperto il ruolo di Felipe, il giovane aiutante muto di Zorro nella serie tv di inizio anni ‘90. Botto è inoltre apparso in “Good Behavior”, “White Lines” e “Suicide Squad – Missione Suicida”.

L’appuntamento con gli episodi 3 e 4 di Tutti Mentono è per stasera, venerdì 23 giugno, alle 21:20 circa. Qui le anticipazioni. Mentre venerdì 30 giugno verranno trasmessi gli episodi conclusivi della prima stagione. La miniserie è disponibile anche in streaming su Rai Play.

Continua a leggere Optimagazine