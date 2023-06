Redmi sta ad oggi sviluppando il suo secondo tablet, conosciuto con il nome di Pad 2. Di recente, una perdita ha elargito informazioni molto interessanti proprio su quest’ultimo device, cui dettagli circa le sue configurazioni sono emersi sul noto database di certificazione FCC.Il nuovo Redmi Pad 2, che dovrebbe essere lanciato in Cina entro la fine del 2023, è stato dunque avvistato su FCC con il numero di modello 23073RPBFL.

Secondo l’elenco, il tablet sarà disponibile in tre configurazioni di archiviazione: il modello entry-level sarà dotati di 4GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione. Inoltre, Xiaomi include due varianti con 128GB di storage interno, ma una con 4GB di RAM e l’altra con 6. Il prossimo Redmi Pad 2 avrà anche il supporto alla connettività con il Wi-Fi su entrambe le bande a 2,4 e 5 GHz. Inoltre, il dispositivo dovrebbe essere precaricato con l’interfaccia MIUI 14, basata sul sistema operativo Android 13, come indicato sempre di recente dalla certificazione FCC.

Stando ai recenti rapporti, si vocifera che il nuovo Redmi Pad 2 abbia le seguenti specifiche tecniche: il tablet dovrebbe essere dotato di un display LCD IPS da 10 a 11 pollici con risoluzione 2K, con alcune fonti che suggeriscono una misurazione diagonale di 10,95 pollici. Il device dovrebbe supportare una frequenza di aggiornamento di 90Hz, che va a migliorare l’esperienza visiva complessiva. Sotto la scocca dovremmo trovare un processore Qualcomm Snapdragon 680, offrendo prestazioni piuttosto affidabili. Inoltre, affinché il tablet garantisca un’autonomia in esecuzione per lunghi periodi, si vocifera che sia dotato di una considerevole batteria da 8000mAh. Per quanto riguarda il comparto fotografico, il Redmi Pad 2 dovrebbe presentare sul retro un singolo sensore della fotocamera, un obiettivo da 8MP; mentre per i selfie e le videochiamate, è probabile che venga inclusa una fotocamera frontale da 5MP.

