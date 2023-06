Nella giornata di ieri 22 giugno, il Samsung Galaxy S23 si è reso protagonista di un grosso aggiornamento da ben 2,2 GB. L’update partito in Europa ha integrato un gran numero di surplus per la fotocamera e la correzione di diversi bug relativi sempre alla resa degli scatti. Nelle prime ore post update, è però venuto fuori anche dell’altro. Ci sono infatti delle novità relative anche alle chiamate di emergenza sui telefoni top di gamma subito dopo l’installazione del pacchetto.

Forse non lo sopranno in tanti ma, nelle versioni precedenti alla One UI 5.0, i telefoni Samsung Galaxy componevano un numero di emergenza quando il pulsante di accensione veniva premuto in rapida successione per tre volte. Si trattava di una funzione standardizzata e non disattivabile. Con la One UI 5.0 e poi con sui telefoni più recenti come il Galaxy S23 appunto, gli sviluppatori avevano cambiato le cose: le eventuali telefonate di aiuto erano attivate dopo ben cinque pressioni e la feature era stata resa disattivabile. Quello che è cambiato nell’ultimissimo aggiornamento di giugno è proprio quest’ultimo aspetto. L’utente finale non potrà fare in modo che l’opzione sia inattiva sul suo telefono: la relativa scheda delle impostazioni che include la voce di SOS non prevede più il toggle on/off per il relativo comando.

Non possiamo essere assolutamente certi del fatto che l’assenza della disattivazione delle chiamate SOS via tasto di accensione per i Samsung Galaxy S23 sia davvero voluta. Magari potrebbe trattarsi solo di una svista lato codice dell’aggiornamento. Tuttavia, la non possibilità di eliminare la funzione non sarebbe affatto male: perché rinunciare ad un servizio di richiesta di aiuto così repentino che potrebbe far comodo in casi particolari? D’altronde la pressione ripetuta del tasto di accessione per ben 5 volte è un’operazione che difficilmente potrà essere fatta per sbaglio.

