Giornata ricca di considerazioni interessanti per coloro che in questi mesi hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S23, soprattutto in relazione al pubblico che presta sempre molta attenzione al tema fotocamera. Già, perché proprio in queste ore si registra la disponibilità di un nuovo aggiornamento che merita qualche considerazione in più rispetto quello che abbiamo riportato nelle ultime ore con il nostro ultimo articolo a tema. Vediamo come stanno le cose e come cambieranno le cose per il pubblico una volta portato a termine il download del pacchetto software.

Particolarmente importante il nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy S23: migliora la modalità ritratto

Provando a scendere in dettagli, effettivamente il nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy S23 è nettamente focalizzato sul tema fotocamera. Basti pensare al fatto che, una volta portato a termine l’installazione del pacchetto software, avremo modo di toccare con mano apprezzabili miglioramenti relativi alla fotocamera. Vedere per credere la risoluzione dei problemi che in questi mesi hanno condizionato non poco la messa a fuoco automatica della stessa fotocamera, senza dimenticare l’elaborazione della modalità notturna migliorata.

Tutti dettagli che sono stati confermati in queste ore da SamMobile, secondo cui il produttore coreano tramite il nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy S23 ha voluto testare un’opzione di zoom 2x per la modalità Ritratto. Per farvela breve, la modalità Ritratto 2x utilizza ritagli da 50 MP dalla fotocamera da 200 MP su S23 Ultra e ritagli da 12 MP dal sensore da 50 MP su S23 e S23+, quindi la qualità dovrebbe risultare in buona sostanza intatta, indipendentemente dal fatto che si decida di scattare una foto con zoom 1x, 2x o 3x.

Restiamo in attesa dei primi feedback da parte degli utenti che dispongono di un Samsung Galaxy S23 in Italia.

Continua a leggere su optimagazine.com