Sono passati solo pochi mesi dal lancio del Samsung Galaxy S23, ma siamo già arrivati a mettere le mani su un’importante informazione sul Samsung Galaxy S24. Secondo quanto riportato da “SamMobile“, è possibile confermare il nome in codice del prossimo flagship. Il colosso di Seul chiama internamente la serie Samsung Galaxy S24 “Muse“: potrebbero esserci tre telefoni nella gamma di smartphone di fascia alta di prossima generazione dell’azienda, ovvero Samsung Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra. Il Samsung Galaxy S24 Ultra ha il nome in codice “Muse3”, quindi i Galaxy S24 e S24+ potrebbero portare rispettivamente i nomi in codice “Muse1” e “Muse2”.

L’azienda sudcoreana ha una storia di utilizzo di nomi in codice per i suoi telefoni di fascia alta. Ad esempio, il nome in codice della serie Galaxy S20 era “Hubble”. La serie Galaxy S21 aveva il nome in codice “Unbound”, mentre la serie Galaxy S22 aveva il nome in codice “Rainbow”. Allo stesso modo, il nome in codice della serie Galaxy S23 era “Diamond”. Alcune voci affermavano che il produttore asiatico avrebbe cancellato il Galaxy S24+. Tuttavia, non sembra che accadrà. L’azienda asiatica potrebbe continuare la sua tradizione lanciando un modello Plus per la serie Samsung Galaxy S24. Non si sa molto delle specifiche che scandiranno la linea (possiamo solo confermare che il Samsung Galaxy S24 Ultra avrà un teleobiettivo con zoom ottico 5x).

Come al solito, con i telefoni Samsung di fascia alta, ulteriori informazioni sulla serie dovrebbero essere rivelate poco prima del lancio ufficiale. Ci aspettiamo che maggiori dettagli sul design e sulle specifiche dei telefoni vengano rivelati nelle prime settimane del 2024. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

