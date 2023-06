Certamente Comfortably Numb dei Pink Floyd non nasce da una scazzottata tra due artisti preceduti dal loro ego: nei fatti, tuttavia, David Gilmour e Roger Waters non hanno mai nascosto le liti sull’arrangiamento del brano, composto da Gilmour ma diretto da Waters. Due giganti troppo coinvolti nelle rispettive personalità per lavorare serenamente a uno dei più grandi capolavori di una band incollocabile, se non tra i pianeti.

Comfortably Numb dei Pink Floyd, infatti, è stata spesso motivi di liti pesanti tra i due ragazzi. The Wall è la magnum opus di Roger, e possiamo immaginare quanto il bassista cerchi di mantenere il suo controllo sull’intera struttura del disco. Il brano nasce da un’idea di David, che sta lavorando al suo primo disco da solista. Gilmour fa sentire la demo a Waters, ma quest’ultimo si rifiuta di inserire il brano all’interno del concept album in lavorazione.

Bob Ezrin, il produttore, propone a Waters di arricchire l’idea di Gilmour dal momento che si tratta, comunque, di una bozza. Waters, dunque, propone a Gilmour di modificare alcuni accordi e di inserire un testo che sia in linea con la storia raccontata nell’album. Pink, il protagonista, dialoga con il suo medico in un testo scritto da Roger per rievocare un episodio del 1977, quando durante il tour di In The Flesh viene sedato con dei tranquillanti per placare i suoi crampi allo stomaco: “Piacevolmente insensibile”, così il titolo riassume quella sensazione.

Oggi Comfortably Numb dei Pink Floyd è uno dei brani più amati della leggendaria band britannica, da anni ai ferri corti ma non abbastanza in tempo per un lascito di brani emozionanti anche negli anni ’80. Ancora, parliamo di un brano che reggerebbe benissimo il confronto con la trilogia di Another Brick In The Wall e Mother, e non è da tutti inserire un capolavoro in un capolavoro.