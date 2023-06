L’app Family Link è oramai un must per tanti genitori che decidono di acquistare uno smartphone per i loro figli, anche giovanissimi. Tralasciando la scelta, in alcuni casi anche opinabile per la tenera età dei bambini, è almeno il caso di dotarsi di uno strumento di controllo a tutto tondo dell’attività dei nuovi user. Mantenere dei paletti di utilizzo del dispositivo, controllare la loro attività tutti i giorni è assolutamente necessario per accompagnare i propri cari in un’esperienza digitale sana e sicura.

Funzionamento

L’app Family Link è di proprietà Google ma ciò non toglie che ne esiste una versione del tutto gratuita sia per dispositivi Android sul Play Store che per iPhone e iPad su App Store Apple. Il primo passaggio fondamentale dopo l’installazione sarà quello di creare il gruppo famiglia, autenticandosi come profilo genitore e indicando uno o più figli da inserire all’interno del nucleo digitale. Le operazioni abbinate sono disponibili dal menù principale e a tendina dello strumento, accessibile in alto a sinistra della schermata dell’applicazione, dalla classica icona delle tre bande orizzontali. La procedura sarà guidata in ogni passaggio, selezionando le voci “Aggiungi tuo figlio” e “Gestisti famiglia”, anche diversificate sulla base del diverso sistema operativo adottato.

A cosa serve Family LInk? A molte cose, ma potremmo dire che il primo obiettivo dello strumento è quello di stabilire delle regole di base per la vita digitale dei figli sul loro dispositivo. La funzione più importante e pure la prima richiesta per ogni figlio è l’impostazione dei tempi di utilizzo del device. Con una schermata molto semplice e intuitiva, con l’ausilio di un timer/orologio, si possono indicare le ore massime di schermo acceso di un telefono o un tablet e anche il tempo di riposo dei device, magari dalla sera alle prime ore del mattino. Ogni genitore può stabilire anche tempistiche di utilizzo specifiche per le applicazioni, magari nel caso si voglia controllare il tempo trascorso su qualche strumento di gioco o con altro fine.

Come funziona l’app Family Link per l’autorizzazione dei download? Di default, il genitore mantiene sempre il controllo di qualsiasi applicazione scaricata dal figlio. Servirà sempre l’autorizzazione per scaricare qualsiasi strumento dagli store, a meno che l’adulto non scelga di dare maggiore autonomia ai bambini e ragazzi, ma sempre e soltanto per contenuti gratuiti e non a pagamento.

Il controllo è massimo anche per i siti visitati. In ogni momento dall’apposita scheda “Controlli” dell’app Family Link, è possibile visualizzare e gestire le autorizzazioni per i siti web e le estensioni a cui accede il minore. Un rapido esempio: in riferimento al browser Chrome, è possibile bloccare i siti con contenuti espliciti, indicare personalmente un elenco dei soli siti approvati, bloccare ancora portali ritenuti non in linea con l’età del bambino. Le possibilità di gestione sono molteplici, per ogni app o browser presente sul telefono controllato.

Con Family Link, ancora, in ogni momento è possibile gestire le impostazioni dell’account dei propri figli. Risulta possibile, dal telefono di un genitore, cambiare o reimpostare la password del minore, modificare le informazioni personali e addirittura eliminare l’account in pochi istanti, quando lo si ritiene necessario.

Per finire, tre ulteriori chiarimenti sul quotidiano utilizzo di Family Link. Dal menù principale dell’applicazione, in ogni istante, il genitore può accedere alla voce “In evidenza“. Questa è pensata per offrire una panoramica generale dell’utilizzo del dispositivo da parte del bambino, con un grafico che indica puntualmente i minuti di attività per ogni singola app. Ancora dalla scheda “Controlli” già citata, si può visionare alla voce “Dispositivi” lo stato della batteria del telefono associato e pure farlo suonare per verificare se si trova nei paraggi. Ultima ma importantissima è la terza voce del menù “Geolocalizzazione”. L’utilizzatore dello smartphone (identificato da icona o foto) è sempre visualizzato su una mappa per conoscere la sua posizione. Si possono anche inserire e gestire dei luoghi di interesse, come la propria abitazione, la scuola, la casa di qualche parente e verificare in tempo reale se queste posizioni sono state raggiunte o appena abbandonate.

Usabilità

L’app Family Link protegge un minore in maniera eccellente da qualsiasi pericolo digitale ed in più gli consente di avere la migliore esperienza possibile con il proprio dispositivo, senza eccessi. Per i genitori, l’applicazione risulta essere molto semplice da utilizzare. Le voci del menù principali sono poche e l’interfaccia è pensata per guidare un adulto (anche non particolarmente avvezzo alla tecnologia) verso l’obiettivo di proteggere il proprio figlio dai rischi digitali.

Un piccolo appunto va fatto solo sulla funzione di geolocalizzazione, non sempre precisa. In molti casi però, le inesattezze dipendono anche dai dispositivi utilizzati e dunque dalla tecnologia GPS a bordo di questi ultimi.

