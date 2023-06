Super offerta su Amazon per il Samsung Galaxy S23, modello da 128GB di memoria interna e nella colorazione Phantom Black, che può essere acquistato ad un prezzo bomba. Se stavate attendendo l’offerta giusta per acquistare un top di gamma Android del 2023, questa riguardante il Samsung Galaxy S23 può sicuramente fare al caso vostro, ma bisogna affrettare i tempi d’acquisto perché le scorte a disposizione sono ormai quasi terminate.

Offerta flash per il Samsung Galaxy S23 su Amazon: un approfondimento sul prezzo basso di oggi

Altra ottima opportunità, dunque, dopo quella dei giorni scorsi. Andando più nello specifico si può notare come quest’oggi, su Amazon, è possibile acquistare questo Samsung Galaxy S23 con uno sconto davvero super, un 40% applicato sul prezzo da listino di 1075 euro. Ecco quindi che il costo finale di questo smartphone Android di ultima generazione targato Samsung risulta essere di 647,99 euro. Una cifra decisamente più conveniente e che potrà attirare molti utenti desiderosi di avere tra le mani un dispositivo di questo genere. Come già detto in precedenza la disponibilità è limitata, quindi è opportuno accelerare i tempi d’acquisto se si ha intenzione di approfittare di tale sconto super conveniente.

Offerta SAMSUNG Galaxy S23 Black 128GB Phantom Black SAMSUNG Galaxy S23 Black 128GB Phantom Black

Non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione e nel giro di pochissimi giorni questo Samsung Galaxy S23 sarà spedito direttamente nelle vostre case. Amazon permette poi anche l’acquisto a rate con Cofidis, agevolando in questo modo più utenti che non possono spendere l’intera cifra in un’unica volta. A questo punto è bene rinfrescarvi la memoria sulle specifiche tecniche che alimentano tale top di gamma. Si parte dal display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Molto interessante è il comparto hardware vista la presenza del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, realizzato con processo produttivo a 4nm e supportato da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Per quanto riguarda l’aspetto fotocamere spazio ad un triplo sensore posteriore con quello principale da 50 megapixel e gli altri due da 10 e 12 megapixel. La fotocamera frontale è da 12 megapixel. Infine non manca una batteria più potente, da 3900 mAh, con ricarica rapida a 25W. Questo Samsung Galaxy S23 è resistente all’acqua ed alla polvere.

Continua a leggere su optimagazine.com