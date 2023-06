Occorre fare i conti con un nuovo titolo fuorviante che sta circolando molto sui social, a proposito di Luca Carboni morto. Non è la prima volta che parliamo del cantante in un contesto poco piacevole, se pensiamo che nel 2020 all’interno del nostro magazine abbiamo commentato la sua reazione dopo aver appreso la notizia del decesso del padre. In questo frangente, i rumors riguardano lui stesso, con il solito clickbait che richiede per forza di cose un approfondimento anche da parte nostra. Vediamo come stanno le cose, dunque, dopo aver raccolto alcune informazioni sul web in mattinata.

Ancora fake news sui social con Luca Carboni morto: ennesima bufala di questo 2023

Analizzare la bufala di oggi 22 giugno, in effetti, è più semplice di quanto si possa immaginare. Sta diventando virale un articolo con il quale viene dato l’addio all’artista. Inevitabilmente, tutti pensano ad una malattia o ad un tragico evento che giustifichi l’indiscrezione su Luca Carboni morto, ma per fortuna le cose non stanno così. Al momento della pubblicazione del nostro articolo, infatti, non ci sono comunicazioni ufficiali delle agenzie di stampa o della sua famiglia. Oltre al fatto che alcuni siti hanno già smentito i rumors che circolano su Facebook da alcune ore.

In pratica, il pezzo in questione si riferisce al fatto che il cantante sia scomparso dalle scene e che l’album preannunciato diversi mesi fa al momento non abbia ancora visto la luce. Insomma, un break nella sua carriera, a partire dal quale alcune testate (le solite, a dirla tutta) hanno pensato di costruire un titolo con il quale potesse essere percepito un destino ben più grave per lui. Le cose per fortuna non stanno così, al punto che posso smentire con forza quanto percepito da tanti italiani questo giovedì.

Staremo a vedere quale sarà il prossimo personaggio famoso vittima di una bufala. Per ora, solo una fake news quella su Luca Carboni morto.

