L’evoluzione dello schermo esterno del Samsung Galaxy Z Flip 5 farà la differenza. In effetti, non ci sono più dubbi sul fatto che il nuovo dispositivo foldable avrà un display secondario da ben 3,4 pollici e la notevole estensione contribuirà alla fruizione di app importantissime senza aprire il device a conchiglia. Un’informatore noto al pubblico di Twitter come No name ha appena anticipato che anche Google Maps potrà essere visibile proprio dal pannello esterno.

Il Galaxy Z Flip 5 avrò lo schermo esterno che ricoprirà la maggior parte della sezione anteriore del telefono. Per questo motivo, l’azienda starebbe lavorando alla disponibilità di diverse app dalla sezione esterna del telefono, senza la necessità di passare invece al display più grande interno. Ora non sappiamo esattamente se l’esperienza possa essere identica a quella standard con lo strumento di navigazione, ma certamente saranno disponibili un gran numero di informazioni per le indicazioni stradali senza che gli utenti facciano granché.

Google Maps, certamente, non sarà l’unica app ad essere proposta per lo schermo esterno del Samsung Galaxy Z Flip 5. Non mancheranno altre applicazioni proprietarie di Google, come magari Gmail o anche YouTube. Per non parlare poi dei tool di sistema previsti dalla One UI Samsung che potrebbero comunque comparire sul pannello specifico nella modalità standard o anche solo come widget.

Il prossimo evento Galaxy Unpacked di Samsung si terrà il prossimo 26 luglio in Corea del Sud. Oltre al Samsung Galaxy Z Flip 5 troveranno spazio nella presentazione il fratello maggiore Samsung Galaxy Z Fold 5, di certo anche il Galaxy Watch 6, le Galaxy Buds 3 e nuovi Tab S9. Nonostante il lancio hardware anticipato in Asia, si vocifera della possibilità di un evento Unpacked pure occidentale nel mese di agosto. Quest’ultimo potrebbe posticipare la fase di commercializzazione di tutti i dispositivi almeno a fine agosto, ma aspettiamo di avere conferma di una simile pianificazione.

