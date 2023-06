Dopo le recenti fughe di notizie, il Samsung Galaxy Z Fold 5 sembra più reale che mai, anche se manca poco più di un mese alla sua prevista presentazione ufficiale Unpacked. A quanto pare, alcuni aspetti sono migliorati, mentre altri no. Secondo quanto riportato da “SamMobile“, la luminosità dello schermo pieghevole rientra in quest’ultima categoria. Un riepilogo delle specifiche del Galaxy Z Fold 5 di @AhmedQwaider888 ci ricorda diverse caratteristiche hardware del dispositivo in arrivo e sembra anche rivelare almeno un dettaglio in più riguardante la luminosità del pannello pieghevole.

Il pannello Dynamic AMOLED 2X da 7,6 pollici del dispositivo avrà una frequenza di aggiornamento di 1-120 Hz e raggiungerà 1200 nits di luminosità, proprio come il Samsung Galaxy Z Fold 4 in corso. Non è chiaro se lo schermo di copertura sia diventato più luminoso, ma le sue dimensioni ed alcune altre specifiche sembrano essere le stesse (Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici, 48-120Hz). Invariato sembra essere anche il sistema di telecamere. Apparentemente, la configurazione principale comprende un’unità primaria da 50MP, un teleobiettivo da 10MP ed un ultra grandangolare da 12MP. Il pannello pieghevole nasconde una fotocamera sotto il display da 4MP, mentre lo schermo di copertura ha un sensore selfie da 10MP incorporato. Il dispositivo dovrebbe essere alimentato da una doppia batteria da 4400mAh con ricarica da 25W, simile al Samsung Galaxy Z Fold 4. Le batterie saranno più facili da sostituire. Tutti si aspettano che il prossimo telefono pieghevole venga alimentato dal nuovo chipset Snapdragon 8 Gen. 2, che dovrebbe fornire un aumento delle prestazioni di CPU, GPU e NPU rispettivamente del 19%, 25% e 30%.

Questo SoC è avvolto in un corpo pieghevole tenuto insieme da una cerniera migliorata, che consentirà al telefono di piegarsi senza dare nell’occhio. Alcune voci dicono addirittura che il telefono sarà resistente alla polvere. Grazie al nuovo design della cerniera, il Samsung Galaxy Z Fold 5 sarà presumibilmente più leggero del modello attuale (253gr. anziché 263gr.). Il produttore sudcoreano sembra aver sviluppato un telefono pieghevole più potente, più elegante e più leggero. Questo mix di vecchio e nuovo potrebbe rendere il Samsung Galaxy Z Fold 5 difficilmente appetibile per gli utenti dello Z Fold 4. Per lo meno, il modello in arrivo dovrebbe essere un aggiornamento interessante per gli utenti di Z Fold 3. Il tempo lo dirà. Samsung dovrebbe svelare il dispositivo il 27 luglio.

