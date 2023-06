Che il signor Jones non fosse umano lo abbiamo capito da tempo, ed è certamente lecito chiedersi da quale pianeta prendesse l’ispirazione per sputare fuori certe canzoni sospese tra il cielo e la terra: Life On Mars? di David Bowie usciva il 22 giugno 1973, etichettata come uno degli esempi più alti del suo periodo glamour. Parola che oggi, diciamolo, ha troppe sfumature confuse.

Nonostante il titolo, siamo ben lontani dal Bowie alieno che precipita sulla Terra e si siede in cattedra: in Life On Mars? David veste i panni di una ragazza che fa zapping, impigrita sul divano prima e spaventata dal mondo poi. Le immagini che scorrono dal tubo catodico mostrano marinai che fanno a pizze in discoteca, “lo spettacolo più bizzarro”, un poliziotto che infierisce “sull’uomo sbagliato” e tanti altri momenti che certamente farebbero scappare gli alieni, per questo la “ragazza sensibile al mondo dei media” – così spiegherà David Bowie in un’intervista – si chiede: “C’è vita su Marte?”. Va detto che capire Bowie è un po’ come l’adagio castoldiano “capire Battiato”, ma sia il Duca Bianco che il Maestro hanno capito perfettamente noi.

Il dipinto che David e Franco ci hanno proposto della nostra umanità non lo abbiamo mai capito, ed è stato per colpa nostra. In Life On Mars? troviamo tanti indizi, a partire dal pianoforte di Rick Wakeman che un giorno farà parte degli Yes; abbiamo il John Lennon di Working Class Hero nella frase: “Now the workers have struck for fame”; abbiamo Frank Sinatra, infine, nell’ispirazione sulle prime otto battute di pianoforte.

L’art-rock di David Bowie, in Life Of Mars?, è ai suoi massimi orchestrali. David ci avverte che siamo prossimi all’apocalisse e lo fa con una ballata che sembra aprirsi con accordi in maggiore nel ritornello, ma ci spinge a testa in giù nel dramma con quel ritorno in minore sulle frasi: “It’s the freakiest show/He’s in the best selling show”.