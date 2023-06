Mancano ancora circa tre mesi all’uscita definitiva sul mercato del nuovo aggiornamento iOS 17, considerando il fatto che, come sempre, Apple prevede l’iniziale distribuzione del pacchetto software di punta solo a settembre, insieme al lancio dei nuovi iPhone. Nonostante questo, possiamo già testare le prime beta del tanto atteso upgrade, considerando il fatto che non molto tempo fa, sul nostro magazine, vi abbiamo fornito delle dritte per essere sul pezzo sotto questo punto di vista. Al di là di come partecipare al programma beta, oggi ci sono delle considerazioni aggiuntive da fare.

Un approfondimento sulle novità emerse finora con l’aggiornamento iOS 17 dopo l’uscita della beta 2

Come stanno le cose e quali sono al momento le novità emerse a proposito del nuovo aggiornamento iOS 17? Tutte le considerazioni di oggi vertono attorno alla beta 2, con cui abbiamo nuovi segnali sui suggerimenti delle app. Almeno quelle progettate da Apple, che utilizzano una funzione di suggerimenti utili per fornire dettagli sui plus disponibili. Nelle Impostazioni di sistema delle opzioni sulla privacy della posizione, è presente una nuova opzione “Microlocalizzazione“, con cui dovremmo avere informazioni più precise sul tracciamento.

Tra i problemi risolti, poi, abbiamo finalmente il fatto che l’attivazione di Dissolvenza incrociata per Apple Music nell’app Impostazioni non provochi più l’arresto anomalo dell’app Impostazioni, senza dimenticare l’introduzione di una novità con la quale avremo a disposizione un’opzione per disattivare le notifiche in modalità Standby. Pare anche che alcuni dei widget di ‌Apple Music‌ risultino ora disponibili in diverse opzioni di dimensioni.

Inutile dire che altri effetti della beta 2 dell’aggiornamento iOS 17, soprattutto in termini di prestazioni e durata della batteria, saranno più chiari solo nei prossimi giorni. A voi come vanno le cose? Avete già testato il nuovo ugrade della mela morsicata in queste settimane?

