Giunge alla ribalta un nuovo SMS PayPal che chiede conferma di un pagamento o meglio invita il destinatario a disconoscere l’operazione se non effettivamente svolta. Il messaggio non giunge naturalmente da PayPal, ma da cybercriminali interessati a carpire finanze e dati personali in modo truffaldino: dunque vale la pena capire come muoversi per evitare qualsiasi rischio.

Il messaggio in arrivo sui telefoni di tanti italiani fa riferimento ad una transazione dagli importi notevoli, ossia 256,31 euro oppure 535,47 euro (ma è possibile anche l’indicazione di altre cifre). Per la precisione, la nota parla di pagamento già avvenuto e che è dunque necessario riconoscere o meno la transazione. La trappola risiede nel collegamento indicato per bloccare lo spostamento del denaro. In effetti, il link traghetterà la vittima di turno verso un portale fake che nulla ha a che fare con il servizio finanziario noto in tutto il mondo. Il sito sarà un clone dell’originale tanto più credibile perché spingerà l’utente ad autenticarsi con le sue credenziali. Quest’ultima è l’operazione che segna la buona riuscita del raggiro. Da quel momento in poi, username e password, indirizzo mail e qualsiasi altro dato sensibile saranno utilizzati da malintenzionati con scopi ben poco edificanti. Si potrebbero subire ammanchi sui propri conti e ulteriori campagne di SPAM con scopi affini.

Come difendersi dunque dall’ultima truffa veicolata attraverso il rinnovato SMS PayPal? L’unica ma efficace protezione contro il raggiro risiede nella pratica di non dare peso all’alert giunto via messaggio e non cliccare mai il collegamento in esso contenuto, L’ideale sarebbe cancellare immediatamente la nota e tenere a mente che, anche per il prossimo futuro, PayPal non chiederà mai conferme di pagamento o inviterà a blocchi di transazioni in questo modo. Per eventuali dubbi sorti dopo la ricezione di SMS di questo tipo, sarà sempre il caso di verificare la propria posizione attraverso i canali ufficiali raggiunti autonomamente e senza passare per alcuna nota ricevuta.

