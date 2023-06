Il mega aggiornamento per i Samsung Galaxy S23 di giugno è in distribuzione anche in Europa, finalmente. Dopo l’anteprima asiatica dello stesso update della scorsa settimana, il rilascio sta cominciando a farsi strada anche sui modelli top di gamma occidentali. Il firmware è siglato come S91xBXXU2AWF1 e come oramai tutti sanno non include solo la patch di sicurezza del corrente mese ma anche un numero di implementazioni notevoli per la fotocamera dei telefoni.

Meglio prepararsi ad un grosso download. L’ultimissimo aggiornamento per i Samsung Galaxy S23 pesa infatti ben 2,2 GB. L’installazione prenderà magari qualche minuto in più rispetto ai soliti rilasci, ma non ci sono dubbi sul fatto che i benefici saranno notevoli. Tra i punti di forza dell’update, in primis, c’+ l’introduzione dello zoom 2X per la modalità Ritratto, il che permetterà di ottenere scatti di qualità e ben nitidi.

L’aggiornamento in partenza oggi 22 giugno supera anche alcuni problemi e inesattezze. Gli errori di messa a fuoco automatica della fotocamera sono stati risolti dagli sviluppatori e viene promessa nel changelog ufficiale del pacchetto anche una migliore elaborazione della modalità notturna. Anche le animazioni di transizione One UI sono state rese più fluide dopo il pacchetto e dovrebbero essere garantiti anche dei miglioramenti al feedback tattile. Per finire, un grande malfunzionamento a cui si è messa la parola fine è quello relativo all’HDR con errori nel caso di specifiche condizioni di illuminazioni.

Insomma, proprio per tutti i benefici fin qui dichiarati, varrà la pena la aggiornare il proprio telefono non appena si riceverà la notifica dell’update. Eventuali feedback sull’aggiornamento software saranno comunicati fra qualche giorno, sperando che il pacchetto riservi solo buone sorprese e non anche qualche bug di troppo (come accaduto invece per il firmware in prima distribuzione in Asia.

