Dopo i fatti di Casal Palocco arriva la stretta del governo sugli youtuber. Il governo di Giorgia Meloni sarebbe già al lavoro per un progetto di legge contro l’“istigazione sul web” che potrebbe integrare il ddl anti-baby gang già proposto dalla Lega di Matteo Salvini.

Arriva la stretta del governo sugli youtuber

La notizia è riporta da Il Messaggero. Secondo le prime indiscrezioni, il governo Meloni si sarebbe già messo all’opera per evitare nuovi episodi come il tragico fatto di cronaca che ha visto coinvolti gli youtuber TheBorderline con la morte del piccolo Manuel Proietti, 5 anni, nel quartiere romano di Casal Palocco.

Come detto in apertura, la normativa ad hoc sui contenuti digitali andrebbe a integrare il ddl anti-baby gang recentemente incardinato nella Commissione Giustizia al Senato e che farà parte della fase 2 della riforma della Giustizia del Ministro Carlo Nordio che potrebbe essere pronta per la fine del 2023.

Cosa rischiano i content creator

Come spiegato da Il Messaggero, chi “esalta condotte illegali” e “istiga alla violenza” con contenuti pubblicati sui social potrebbe rischiare fino a 5 anni di reclusione. Come precisa il sottosegretario della Lega Andrea Ostellari: “La ratio dell’intervento è evitare l’effetto moda generato da chi compie bravate sul web”.

L’effetto moda, generalmente, è causato proprio dalle challenge pericolose pubblicate da content creator, youtuber e influencer che spesso sfidano i loro follower a ripetere una loro azione, salvo casi in cui gli stessi autori invitano i seguaci a non replicare il contenuto da loro pubblicato.

In Francia una stretta del governo sugli youtuber è già presente da marzo, con una legge che “vieta l’utilizzo dei social ai minori di 15 anni senza il consenso dei genitori”. Con la norma ad hoc integrata nel già esistente ddl anti-baby gang, il governo estende la pena dai minori agli adulti.