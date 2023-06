Venerdì 23 giugno va in onda su Rai 2 la seconda puntata di Tutti Mentono, serie televisiva spagnola con Irene Arcos. Il thriller ambientato a Belmonte è strutturato in 6 episodi che sono suddivisi in tre prime serate.

Nei primi due episodi la cittadina costiera è stata scossa da uno scandalo quando sui social network è apparso un video in cui una professoressa di nome Macarena ha una relazione extraconiugale con un suo studente, Ivan, anche figlio della sua migliore amica. La donna viene lasciata dal marito, rischia di perdere il lavoro ed è accusata di aver abusato di un minorenne dopo che i diari del ragazzo sono stati consegnati alla stampa. Intanto in città viene ritrovato un cadavere.

Tutti Mentono – Anticipazioni seconda puntata

Nel terzo episodio di Tutti Mentono, Macarena riceve la visita di Iván e incontra Ana, la sua amica, per la prima volta dalla comparsa del video sul web. Macarena chiede aiuto al fratello Sergio perché ha un sospetto. Contemporaneamente Yolanda scopre il segreto del marito.

Nel quarto episodio di Tutti Mentono, Macarena che va sulla barca di Maite, ma lui non c’è. Incontra Ivan e all’arrivo di Maite al porto la barca è sparita. Quando rientrano in porto in barca, Macarena e Ivan raccontano due versioni diverse di ciò che è accaduto. Quale sarà la verità?

La terza ed ultima serata di Tutti Mentono è in programma su Rai due il 30 giugno.

