Il problema del microfono WhatsApp sempre acceso e notificato nella dashboard del sistema operativo Android come notifica è al capolinea. Nel corso del mese di maggio, l’argomento è stato approfondito su queste pagine per i dubbi sulla privacy che tanti utenti nel mondo non avevano mancato di sottolineare. In pratica, con l’alert del microfono attivo sempre visibile sulla parte alta dello schermo del telefono, era quasi ovvio chiedersi se il servizio di messaggistica spiasse gli utenti. Acqua passata verrebbe da dire, la questione è stata finalmente risolta.

All’indomani delle prime segnalazioni del bug, a dire la verità, c’era stato un rimpallo di responsabilità sul problema tra WhatsApp e Google. Non era affatto chiaro se il problema risiedesse in qualche aggiornamento del sistema operativo oppure in qualche versione ultima del servizio di messaggistica. Proprio oggi 21 giugno, raccogliamo il tweet dell’account ufficiale degli sviluppatori Android al soldo di Google presente a fine articolo. Questi ultimi parlano appunto di un bug che ha riguardato pochi utenti e che generava notifiche e alert errati sui telefoni. Per farla breve, la comparsa del simbolo del microfono WhatsApp sempre accesso non ha mai significato che l’app spiasse gli utenti, anche nel momento in cui non utilizzavano lo strumento.

Per mettere la parola fine al problema del microfono WhatsApp sempre accesso, bisognerà semplicemente aggiornare sul proprio telefono lo strumento alla sua versione più recente presente sul Play Store. Gli sviluppatori Google hanno ringraziato per la collaborazione WhatsApp e si sono anche scusati nei confronti degli utenti finali per i disguidi arrecati. Dunque dalle parti di Mountain View hanno implicitamente ammesso che l’errore risiedeva in qualche problema presente in qualche aggiornamento recente. Per fortuna il relativo fix è ora a disposizione e vale la pena approfittarne con il relativo update il prima possibile.

