Impazza da fine maggio ed è ancora super diffuso l’ultimo SMS “Ciao mamma ho cambiato numero”. Un messaggio sul telefono, in realtà, proposto in diverse varianti, in cui la vittima di turno sembrerebbe essere raggiunta da un figlio in difficoltà e bisognoso di aiuto. La natura virale della comunicazione ci impone un esame specifico del tentativo di frode, per comprendere esattamente quali possano essere i rischi della trappola.

Il messaggio esaminato è identico o davvero molto simile a quello proposto nella foto di apertura articolo. Oltre al destinatario mamma, esiste una variante per i papà ma il succo del discorso non cambia. In pratica, chi riceve l’ultimo SMS truffa pensa di essere raggiunto dal proprio figlio che ha perso il suo telefono o ha un dispositivo non funzionante. Per questo motivo, userebbe il numero di un amico per inviare la comunicazione in oggetto, invitando il genitore a salvare un nuovo recapito telefonico e a scrivere su WhatsApp un messaggio, cliccando su un collegamento presente in nota.

Il piano architettato dai cybercriminali per l’ultimo raggiro funziona nel seguente modo. Dopo che la vittima di turno ha risposto all’SMS “Ciao Mamma ho cambiato numero” cliccando sul collegamento WhatsApp proposto, inizia una conversazione tra il vero genitore e il falso figlio. Quest’ultimo, scrivendo nel modo più naturale possibile, avvisa la vittima del fatto di essere in difficoltà, di avere assoluta necessità di un bonifico e di attendere dunque aiuto quanto prima. Lo scambio di messaggi continua poi con tutte le indicazioni necessarie per effettuare il trasferimento di somme più o meno importati. Il raggiro è compiuto nel momento in cui un padre e una madre particolarmente apprensivi provvedono subito all’operazione bancaria e cadono nella rete dei malintenzionati.

Come proteggersi dall’ultimo SMS “Ciao mamma ho cambiato numero”? Semplicemente non facendo nulla e cestinando il messaggio (magari pure inserendo nella black list del telefono il mittente). Nessun figlio chiederà mai aiuto economico con queste modalità: nel dubbio, pure plausibile, varrà sempre la pena chiamare il proprio parente al numero originale e standard e chiedere a quest’ultimo (e a nessun altro) se ha davvero bisogno di aiuto.

