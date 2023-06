Uno dei momenti di routine più significativi per un bambino è quello del bagnetto. Oltre a essere un’importate occasione per l’igiene quotidiana che contribuisce a eliminare le impurità, aiuta il bebè a rilassarsi e ai genitori a stringere un legame emotivo e di complicità con il piccolo.

Si tratta, quindi, di un vero e proprio momento di benessere. Ma qual è il momento più opportuno per farlo? C’è una durata massima da rispettare?

Non esistono regole specifiche per un bagnetto neonato perfetto, ma è possibile seguire alcuni consigli utili, come quelli proposti da Babygella, per farlo in piena sicurezza. Di seguito ne vediamo alcuni.

1. Quando e ogni quanto lavarlo

Una delle prime domande che i neogenitori si pongono è: quando è più opportuno fare il primo bagnetto al neonato?

Molti esperti ritengono che il momento migliore sia dopo la caduta del cordone ombelicale, che si verifica, generalmente, intorno al quindicesimo giorno dalla nascita.

In realtà è possibile farlo anche nel periodo precedente, ovvero quando il cordone si trova ancora attaccato, con l’accortezza, però, di asciugarlo per bene e di non lasciare il bambino per molto tempo immerso nell’acqua.

È inoltre possibile affermare che non esiste un momento del quotidiano più adatto al bagno. Questo, infatti, può essere fatto anche dopo che il neonato ha mangiato, l’aspetto essenziale è che venga vissuto dal bambino come un momento positivo e di relax.

Aspetto che va tenuto in considerazione anche in merito alla frequenza del bagnetto. Questa può variare e andare da tutti i giorni a due o tre volte alla settimana. Non esiste una regola specifica che affermi quante volte sia più corretto fare il bagno ad un bebè; ciò che risulta fondamentale, però, è il benessere del piccolo. Se il momento del bagnetto, difatti, viene vissuto con disagio e tensione, è meglio diminuirne la frequenza, non dimenticando però di detergere sempre il bambino in modo adeguato.

2. Come lavare il cavo ombelicale o il moncone

Tra gli aspetti essenziali che bisogna conoscere, per fare adeguatamente il bagnetto ad un neonato, rientra il modo per lavare il cavo ombelicale o il moncone.

Questo rappresenta una parte delicata nel bambino, spesso soggetta ad infezioni, ragione per cui è sempre opportuno eseguire un’adeguata medicazione e pulizia, attraverso l’utilizzo di prodotti delicati, adatti al bagnetto del neonato e capaci di impedire lo sviluppo di microbi e batteri.

In seguito al lavaggio, il consiglio è quello di asciugare con cura e bene il cavo ombelicale, in quanto è proprio l’umidità che favorisce il proliferare dei batteri.

3. Come lavare i genitali

Un’altra parte delicata e che va pulita con cura durante il bagnetto sono i genitali. Questi, è buona norma, lavarli ad ogni cambio pannolino, in modo da evitare arrossamenti ed irritazioni.

Per un’accurata igiene, pertanto, sia che si tratti di maschi o di femmine, è opportuno far uso di un po’ di acqua corrente, con una temperatura che sia la più vicina possibile a quella corporea. È fondamentale che l’acqua non sia né troppo calda né troppo fredda.

Inoltre, è indispensabile utilizzare prodotti detergenti di qualità, delicati e pensati per l’igiene intima del neonato e per le esigenze della pelle in età pediatrica.

4. Come pulire naso e orecchie

Durante il bagnetto del neonato, non bisogna mai dimenticare l’igiene del naso e delle orecchie.

Il primo deve essere sempre ben pulito e libero, in modo da favorire una corretta respirazione. Tale pulizia andrà fatta ogni giorno, non necessariamente nel momento del bagnetto, utilizzando prodotti specifici, come garze di cotone sterilizzato con un po’ di soluzione fisiologica.

Per quanto riguarda le orecchie, invece, il consiglio è quello di pulirle una volta ogni due giorni e di non usufruire dei bastoncini di cotone, che siamo, generalmente, abituati ad utilizzare.

Per la loro pulizia è più appropriato l’uso di garza o, come nel caso del naso, di un po’ di cotone inumidito di soluzione fisiologica, cercando di pulire la parte esterna e il bordo interno dell’orecchio, senza andare troppo nel profondo.

5. Come lavare la testa

Lavare la testa ai neonati richiede, anche in questo caso, delicatezza, cura e particolare attenzione. Il momento migliore per farlo è durante il bagnetto, in quanto il bambino si troverà in una situazione di relax e benessere.

Basterà sorreggere il bebè adeguatamente, ponendo una mano dietro alla nuca, e procedere con il bagnargli la testa con un poco d’acqua, in modo da abituarlo a questa sensazione.

Il consiglio è quello di massaggiare la testa delicatamente, attraverso l’utilizzo di una spugna morbida, ponendo attenzione alla fontanella, uno dei punti più delicati del neonato, sulla quale non bisognerà esercitare eccessiva pressione.

Infine, si potrà risciacquare delicatamente la testa, facendo attenzione a non far cadere acqua e shampoo sugli occhi, in quanto potrebbero irritarli e infastidire il bebè.

La soluzione più adatta per il bagnetto del neonato: l’utilizzo di prodotti naturali e di qualità

La corretta igiene del neonato è una delle principali priorità per un genitore, per questo uno dei dubbi che spesso possono insorgere riguardano la tipologia di prodotti più adatti per la pulizia del bambino.

In commercio, fortunatamente, è possibile trovare innumerevoli detergenti di qualità, come il detergente Bagno Delicato offerto da Babygella, studiato per la cura del bebè e della sua pelle, al fine di garantire al neonato un bagnetto in totale sicurezza e comfort.

Questo si caratterizza per il suo Complesso Prebiotico, in grado di rinforzare l’equilibrio microbico cutaneo del bambino e detergere delicatamente la pelle, senza alterare la normale funzione batterica del derma.

L’utilizzo di prodotti a base naturale, capaci di mantenere le caratteristiche fisiologiche della cute, quindi, è la soluzione perfetta per un bagnetto che doni benessere al neonato.

