La notizia del giorno sui social, ovviamente non confermata ed assolutamente falsa, riguarda Cristiano Malgioglio morto. Un titolo costruito per l’ennesima forza con furbizia, nel tentativo di attirare click di coloro che intendono approfondire quello che sulla carta è un titolo spiacevole. Con tanto di annuncio annesso. La pratica che voglio descrivervi oggi è la stessa che ormai va consolidandosi nel 2023, con uno scopo molto preciso e rivolto ai social. Lì dove si propongono ai fan di diverse pagine satellite un’apparente notizia falsa, scoprendo come stiano realmente le cose solo una volta leggendo il pezzo.

Ritornano i malintesi con Cristiano Malgioglio morto sui social: la bufala di oggi è servita

Se da un lato fino a questo momento ci siamo soffermati su questo personaggio televisivo solo per le sue apparizioni durante alcune trasmissioni molto amate dal pubblico italiano, come è possibile osservare tramite l’ultimo pezzo incentrato su di lui, al contempo non dobbiamo dimenticare che le fake news possono potenzialmente investire tutti. Proviamo a capire come abbia preso piede il malinteso riguardante il cantante ormai diventato opinionista televisivo all’interno di svariati progetti RAI e Mediaset nel corso degli ultimi anni.

Andando ad approfondire la questione, si scopre che in realtà tutto ruoti attorno al messaggio di cordoglio del diretto interessato nei confronti di Tina Turner, venuta a mancare alcune settimane fa. Insomma, l’addio non si riferisce al cantante, ma ad una persona che lui stesso non ha mai nascosto di stimare profondamente. Ovviamente, i soliti noti hanno ritenuto fosse il caso di costruire un titolo totalmente privo di riferimenti a Tina Turner, motivo per il quale è stato impossibile non associare l’addio all’uomo.

Tocca dunque smentire le indiscrezioni su Cristiano Malgioglio morto, alla luce del malinteso venuto a galla in queste ore.

