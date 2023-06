La lunga attesa per il ritorno di Alba Parietti in Rai sta per terminare. Si alza, dal 29 giugno, il sipario sul programma serale “Non sono una signora” condotto da Alba Parietti. La messa in onda giunge al termine di un estenuante braccio di ferro ai vertici di Viale Mazzini. Le Drag Queen di Alba Parietti prima ancora di andare in onda avevano agitato qualche timore ed una domanda: il trash è ancora un fattore vincente in tv? Mandando il trash in onda in prima serata non c’è il rischio di compromettere lo sforzo di un intrattenimento divertente e di qualità come quello proposto da Fiorello proprio su Rai Due?

Tali remore sono state messe da parte e lo show di Alba Parietti è pronto a partire. La conduttrice prova a rassicurare tutti. Promette cinque puntate all’insegna dell’ìronia, senza eccessive trasgressioni, tanto colore e sorprese. La formula del programma di Alba Parietti è semplice. Non molto originale. Un mix di altri programmi basati sul mascheramento di vip più o meno tali che si esibiscono al cospetto di una giuria di altri vip sempre più o meno tali. Il programma richiama “Tale e Quale Show” ed il “Cantante Mascherato”.

ARTICOLI CORRELATI

Nelle prime quattro puntate altrettante celebrità misteriose diventeranno delle sorprendenti Drag Queen. Le vincitrici resteranno ignote fino alla puntata finale nella quale, Alba Parietti proclamerà la vincitrice e cadranno tutti i veli sulle identità delle concorrenti.

Sarà il pubblico televisivo a decretare il destino del programma di Alba Parietti, ma il format non sembra particolarmente attraente. E sui social in tanti descrivono il timore di un’incontrollabile deriva trash vista la tipologia dei personaggi messi in scena. Una delle caratteristiche essenziali di una Drag Queen è proprio il trash, l’eccesso unito all’ostentazione ed alla provocazione. Il trash è ancora gradito al pubblico del piccolo schermo? O c’è stato un effetto saturazione che rischia di affondare il programma e la conduttrice Alba Parietti ? Al telecomando l’ardua sentenza

Continua a leggere su www.optimagazine.com