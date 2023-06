Stasera su Italia1 va in scena la festa di Amici di Maria De Filippi. Nella scaletta di Amici Full Out tutti i concorrenti dell’edizione appena trascorsa. Apre la serata il vincitore Mattia, seguito dalla talentuosa cantante Angelina Mango, che ha già annunciato il tour nei club.

Si esibiranno per il canto Wax e Aaron, poi Cricca e Federica, Piccolo G e Niveo, la cui eliminazione dal programma ha fatto tanto discutere. Non mancheranno momenti per il ballo. Oltre alla performance in apertura di serata di Mattia, si esibiranno Samu e Ramon ma anche Isobel e Gianmarco.

Un’esibizione in coppia è prevista anche per Mattia e Umberto. Non tutti i protagonisti torneranno più volte sul palco nel corso della serata che offrirà anche spazio per i rispettivi docenti. La terza esibizione in scaletta è infatti quella della maestra di danza classica Alessandra Celentano ma si esibiranno anche Lorella Cuccarini e Arisa.

Ognuno dei protagonisti di Amici porterà sul palco i suoi cavalli di battaglia nel programma. Così, Aaron ha optato per Universale, che dà anche il titolo al suo primo Ep, Angelina Mango si esibirà con Voglia Di Vivere, il nuovo singolo, ma anche con 9 Maggio e Ci Pensiamo Domani. Cricca ha scelto Just the way you are e Niveo il singolo Scarabocchi.

La scaletta di Amici Full Out