Nel corso del lancio della serie di smartphone Realme 11 Pro in India, il produttore ha anche mostrato (in anteprima) le nuove cuffie wireless Realme Buds Air 5 Pro, che, molto probabilmente, potrebbero essere disponibili anche per il mercato globale. Anche se il brand non ha ancora ufficializzato la data di lancio, il dispositivo ha superato la certificazione del Bureau of Indian Standards. Adesso, anche il lancio globale degli auricolari è stato rivelato in anteprima.

Secondo l’ultimo teaser, Realme lancerà le Buds Air 5 Pro ad un prezzo accessibile nel mercato globale. Benché il post citi il 10 giugno come data di lancio, è probabile che si tratti di un errore di battitura, e che quindi, gli auricolari debutteranno il prossimo 10 luglio. Tuttavia, non sono stati condivisi ulteriori dettagli nel post, dunque non ci resta che dare un’occhiata alle specifiche ed alle caratteristiche dei nuovi auricolari. Iniziamo col dire che le prossime cuffie wireless del brand cinese sono dotate di un driver dinamico da 11mm insieme a driver secondari da 6mm. Grazie alla capacità di cancellazione attiva del rumore fino a 50dB, blocca efficacemente i disturbi esterni per un’esperienza di ascolto coinvolgente.

Per chiamate cristalline, le nuove Realme Buds Air 5 Pro sono dotate di tripli microfoni incorporati che sfruttano la tecnologia AI per cancellare il rumore di fondo. Tali auricolari supportano anche gli effetti sonori spaziali e il codec LDAC, andando a migliorando ulteriormente la qualità audio e creando un ambiente audio accattivante. Le cuffie true-wireless garantiscono un’esperienza audio di lunga durata grazie alle robuste prestazioni della batteria da 460mAh nella custodia e con ogni cuffia supportata da una cella da 60mAh, questi auricolari offrono un’impressionante durata totale di 40 ore. Infine, gli auricolari TWS sono resistenti all’acqua con classificazione IPX5, rendendoli adatti a stili di vita attivi e proteggendoli da schizzi e sudore. Sono inoltre dotati di connettività Bluetooth 5.3, garantendo connessioni stabili e senza interruzioni con altri dispositivi.

