Al via la prevendita dei biglietti per Taylor Swift allo Stadio San Siro di Milano nel 2024, unica tappa italiana del tour mondiale della cantante. Ai prevede una enorme richiesta dei biglietti, per questo il circuito di prevendita si è già organizzato per prevedere pratiche scorrette e bagarinaggio.

Ricordiamo inoltre che i biglietti saranno tutti nominativi, nel rispetto delle normative vigenti. Ogni titolo acquistato riporterà quindi il nome e il cognome dell’acquirente/utilizzatore del biglietto, che dovrà poi essere colui che si presenterà all’ingresso dello stadio – con documento d’identità in corso di validità. L’arrivo di Taylor Swift allo Stadio San Siro di Milano è atteso all’interno di The Eras Tour. La data è quella del 13 luglio 2024.

Info biglietti per Taylor Swift in Italia: prevendite e registrazione

Per accedere alla prevendita dei biglietti per Taylor Swift in Italia occorre la registrazione alla vendita biglietti che ha lo scopo di aiutare i fan ad acquistare i biglietti per il Taylor Swift allo Stadio San Siro di Milano.

TicketOne precisa che questa pratica aiuterà ad escludere gli acquirenti interessati solo alla rivendita dei biglietti consentendo ai fan realmente interessati all’evento di acquistare i ticket d’ingresso. o.

Per ricevere tutte le informazioni sulla vendita e completare la registrazione, è necessario iscriversi al servizio Registrazione alla Vendita Biglietti.

Per partecipare alla vendita è inoltre necessario avere un account TicketOne.

La Registrazione alla Vendita Biglietti non garantisce l’accesso alla vendita o l’acquisto dei biglietti.

Il rivenditore ufficiale chiarisce infatti che è previsto un altissimo numero di richieste, di molto maggiore alla capacità dello stadio. Solo un numero limitato di fan selezionati in modo casuale avrà la possibilità di accedere alla vendita, mentre gli altri saranno inseriti nella lista d’attesa. I fan in lista d’attesa riceveranno un invito successivo alla vendita, in caso di ulteriore disponibilità dei biglietti. L’accesso alla vendita non garantisce in ogni caso l’acquisto dei biglietti.



La registrazione sarà possibile fino al 23 giugno 2023 alle ore 23.59.



Chi verrà selezionato per la vendita dei biglietti, riceverà il link di acquisto. La vendita dei biglietti per Taylor Swift a Milano inizierà il 13 luglio 2023 alle ore 12.00 online su TicketOne.

A breve verranno comunicati i prezzi.