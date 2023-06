Samsung ha confermato che terrà il suo prossimo evento di lancio Galaxy Unpacked a luglio in Corea del Sud. Durante l’evento, la società sudcoreana dovrebbe svelare i Samsung Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5. Secondo alcune indiscrezioni diffuse da “SamMobile“, il colosso di Seul potrebbe ridurre leggermente il prezzo del Samsung Galaxy Z Fold 5 rispetto a quello del Galaxy Z Fold 4. Sebbene l’informatore non abbia rivelato il prezzo esatto, è possibile che il produttore sudcoreano possa ridurre il prezzo del suo pieghevole di nuova generazione poiché il telefono non sta apportando miglioramenti importanti e la concorrenza sta solo aumentando nel segmento. Di recente, Google ha lanciato il suo primo telefono pieghevole, Pixel Fold, con un prezzo di 1799 dollari nonostante sia dotato di una configurazione della fotocamera superiore.

Secondo precedenti indiscrezioni, il Samsung Galaxy Z Fold 5 conterrà il processore Snapdragon 8 Gen. 2, 12GB di RAM, 256/512GB di spazio di archiviazione e una batteria da 4400mAh con supporto alla ricarica rapida da 25W. Il cambiamento più grande sarebbe la cerniera a forma di goccia d’acqua che migliora la piega dello schermo e non lascia spazio tra le due metà pieghevoli del telefono.

Il telefono potrebbe anche essere dotato di una fotocamera principale da 50MP, un sensore ultra-wide da 12MP ed una fotocamera selfie esterna da 12MP, tutte con capacità di registrazione video 4K a 60fps. Altre caratteristiche che potremmo aspettarci dal Samsung Galaxy Z Fold 5 includono la compatibilità con la SPen, degli altoparlanti stereo, la classificazione IP57, il 5G, le connettività GPS, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, una porta USB 3.2 Type-C e la One UI 5.1.1 basata su Android 13. Se avete qualche domanda da volerci fare il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com