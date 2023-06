Ora silenziare le chiamate WhatsApp da sconosciuti è possibile: la funzione è stata annunciata ufficialmente attraverso i canali social di Meta e tutti potranno beneficiare di questo importante strumento di protezione della propria privacy.

Della sperimentazione della specifica feature si erano raccolti alcuni indizi. Ora, invece, le ultimissime versioni del servizio di messaggistica per i dispositivi Android e per quelli Apple includono proprio l’opzione pensata per silenziare le chiamate WhatsApp all’interno delle impostazioni della privacy. Nella specifica scheda, alla voce chiamate, si potrà attivare il toggle per non ricevere più alert in caso di telefonate da numeri non conosciuti. Gli specifici contatti compariranno nella sezione delle telefonate appunto, magari per una successiva valutazione.

La novità pensata dagli sviluppatori per silenziare le chiamate WhatsApp da sconosciuti è stata progettata per tutelare gli utenti finali da truffe e raggiri. In effetti, nella maggioranza dei casi, le telefonate in arrivo da numeri che non abbiamo in rubrica nascondono anche delle truffe e possono intaccare (e non poco) gli interessi delle vittime di turno. Naturalmente la funzione potrà essere attivata a piacimento in qualsiasi momento, così come disattivata se non si preferisce una simile tutela oppure se per lavoro o altro motivo si possono ricevere anche moltissime chiamate da persone non amiche, né conoscenti.

Le ultime novità di WhatsApp per la privacy non riguardano solo la funzione per silenziare le chiamate WhatsApp. In riferimento alla tutela dei dati personali, è possibile accedere ad una sorta di verifica guidata del proprio account per impostare un livello di protezione approfondito. Scegliendo “Avvia controllo” nella schermata delle impostazioni sulla privacy (in una finestra specifica posta in alto) appunto, gli utenti saranno guidati in una procedura pensata per garantirgli la giusta protezione in base alle loro esigenze. Le operazioni di controllo prenderanno solo pochi minuti.

