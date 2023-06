Ci sono alcuni elementi che dobbiamo prendere in considerazione oggi, per quanto riguarda gli smartphone Xiaomi che potrebbero risultare compatibili con l’aggiornamento MIUI 15 nel corso dei prossimi mesi. Al momento, infatti, pur non avendo riscontri ufficiali da esaminare da parte del produttore, in vista della piena distribuzione del pacchetto software, possiamo fare uno step ulteriore rispetto al bollettino di inizio primavera in merito a MIUI 14. Dunque, andiamo ad integrare quanto riportato con il nostro ultimo articolo di questo genere, grazie alle ipotesi più concrete ad oggi.

Primi riscontri sui modelli Xiaomi forse compatibili con il nuovo aggiornamento MIUI 15 allo stato attuale

Senza girarci troppo intorno, proviamo ad esaminare alcune ipotesi che hanno preso piede proprio in queste ore, per quanto concerne i modelli Xiaomi compatibili con il tanto invocato aggiornamento MIUI 15. Ad esempio, attualmente pare ci siano determinati prodotti che possano godere di una sorta di corsia preferenziale sotto questo punto di vista. Vedere per credere i vari Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro, Xiaomi Mi 10 Ultra, Xiaomi Mi 10S, Xiaomi Mi 10T, Xiaomi Mi 10T Pro, Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11 Pro e Xiaomi Mi 11 Ultra.

Occhio poi alla famiglia POCO, con POCO X3, POCO X3 NFC, POCO 40 e POCO 50 probabilmente inclusi nel discorso. Infine, focus sui vari Redmi Note 10, Redmi Note 10 Lite, Redmi A1, Redmi A1 Plus, Redmi 10 Power, Redmi 10C, Redmi 10A, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Max e Redmi Note 9S, trattandosi di modelli che hanno tutte le carte in regola per essere definiti compatibili con MIUI 15.

Tra i modelli che difficilmente riceveranno l’aggiornamento con MIUI 15, invece, troviamo Xiaomi Mi 10 Lite 5G, Xiaomi Mi 10T Lite, Xiaomi Mi 10i 5G, POCO M2, POCO M2 Pro, POCO M3, POCO X2, Redmi K30, Redmi K30 5G, Redmi K30 Racing, Redmi K30i, Redmi Note 9, Redmi Note 9 5G, Redmi Note 9T, Redmi 10X, Redmi 10X 5G, Redmi 9, Redmi 9C, Redmi 9A, Redmi 9 Prime, Redmi 9i, Redmi 9 Power e Redmi 9T.