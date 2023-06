Quali sono i migliori smartphone per adolescenti e anche per bambini un po’ più grandi? Impossibile negare come l’età del primo telefono personale per i più giovani si stia abbassando notevolmente. Fermo restando tutte le limitazioni necessarie per un pubblico così in erba (con tempi di utilizzo limitati e app social bloccate), è il caso di concentrarsi sulle proposte più economiche (al di sotto dei 200 euro) e che garantiscono un buon rapporto qualità/prezzo). In questa specifica guida, ci concentreremo solo su due brand molto amati e gettonati, come Samsung e Xiaomi.

Xiaomi Redmi Note 11S

Si tratta della proposta più economica di questa guida ai migliori smartphone per adolescenti e bambini, ma senza particolari compromessi. Lo Xiaomi Redmi Note 11S è un dispositivo con una scheda tecnica che include componenti hardware interessanti. Il display AMOLED FHD+ ha una diagonale da 6,43 pollici e raggiunge una luminosità di ben 1000 nits. Il punto di forza di questo dispositivo è senz’altro la sua fotocamera. il sensore principale è da ben 108MP, la fotocamera ultra grandangolare è da 8MP e con angolo di visione di 118 gradi; l’unità macro è da 2MP e infine il sensore di profondità da 2MP. Anche la fotocamera per i selfie ha una risoluzione di 18 MP. Il chip è un Helio G96 MediaTek e si accompagna a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. La batteria è da 5000 mAh. Il costo attuale della soluzione si aggira intorno ai 166 euro, almeno nella colorazione grafite.

Samsung Galaxy A14

La seconda proposta della presente guida è il Samsung Galaxy A14 con display Infinity-V da 6.6’’ pollici, nella sua versione 5G. Il dispositivo è stato lanciato ad inizio 2023 e include una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP, unità di profondità da 2 MP, e macro da 2 MP. La fotocamera per i selfie è da 13 MP. Il chip è un Helio G80 MediaTek, la RAM da 4 GB e la memoria interna da 128 GB. La batteria è da da 5.000 mAh. Il costo attuale del telefono parte da 180 euro per specifici colori.

Samsung Galaxy A13

Il terzo tra i migliori smartphone per adolescenti al di sotto dei 200 euro in questo inizio estate è il Samsung Galaxy A13. Il telefono è uscito nel 2022, è dunque il diretto predecessore dell’A14: eppure ha ancora molto da dire. Il display Infinity-V da 6.6 pollici supporta la tecnologia FHD+. Il comparto fotocamera è di tutto rispetto con sensore principale da 50 MP, seconda unità da 5 MP, terza componente macro da 2 MP e quarta per la profondità da 2 MP. La fotocamera frontale è da 8 MP. Il chip di sistema è un Exynos 850 (da 8 nm) e la GPU è la Mali-G52. La batteria ha un amperaggio di 5000 mAh. Il calore attuale del telefono è di circa 182 euro.

Samsung Galaxy M13

Anche il Samsung Galaxy M13 è stato lanciato nel 2022. Si tratta di un dispositivo decisamente entry level ma è ancora una soluzione interessante. Il telefono monta un chip di sistema Exynos 850 (da 8 nm) e la scheda grafica GPU Mali-G52. La RAM è da 4 GB mentre la memoria interna è da 64GB (nella versione base del device). La fotocamera principale è da 50 MP, la seconda unità ultra-wide è da 5 MP con apertura F2.2 e la terza da 2 MP per informazioni sulla profondità. La fotocamera frontale è da 8 MP. La batteria è da 5000 mAh mentre la spesa attuale da affrontare per questa alternativa è di circa 190 euro.

Xiaomi Redmi Note 11

L’ultima proposta alla presente guida ai migliori smartphone per adolescenti è Xiaomi. Il Redmi Note 11 rientra nella cinquina di questo approfondimento per il suo prezzo attuale ora al limite dei 200 euro (circa 195 euro), per la versione da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Il telefono ha un display di 6.4 pollici con risoluzione di 2400 x 1080 pixel. La fotocamera quadrupla possiede un sensore principale da 50 MP, una unità ultra-wide da 8 MP, una teza componente macro da 2 MP e infine un’ultima da 2 MP per informazioni sulla profondità. La fotocamera frontale è da 13 MP. Il dispositivo gode di un chip di sistema Qualcomm Snapdragon 680 e ha una RAM da 4 GB. L’amperaggio della batteria è da 5000 mAh.

