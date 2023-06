Nelle ultime ore è giunta la triste notizia della sua morte in diretta durante un concerto i Texas. Gli artisti di tutto il mondo lo stanno ricordando dai loro profili social dedicandogli un saluto accorato e citando le sue canzoni.

Chi era Big Pokey

Big Pokey, nome d’arte di Milton Powell, era un rapper statunitense nato a Houston, Texas, il 29 novembre 1977. Big Pokey era associato alla musica chopped and screwed, un genere hip hop caratterizzato da ritmi rallentati e campionamenti distorti. Era anche uno dei membri fondatori della Screwed Up Click, un gruppo di rapper forgiato per volontà del produttore DJ Screw.

ARTICOLI CORRELATI

Big Pokey si affacciò al rap proprio con DJ Screw nei primi anni 90, come ospite fisso dei suoi mixtape. Milton un ruolo fondamentale nel mixtape June 27th Freestyle, un vero e proprio cult della scena chopped and screwed. Il suo primo album ufficiale, Hardest Pit in the Litter, è uscì nel 1999 e fu un successo internazionale. Il 2000 fu l’anno di D-Game 2000 e nel 2001 uscì Tha Collabo. Quando nel 2002 pubblicò Da Sky’s Da Limit fu consacrato alla fama mondiale.

Oltre alla musica, Big Pokey ebbe successo anche al cinema. Nel 2004 un estratto della sua canzone Who Dat Talkin Down venne usato nell’episodio pilota della serie HBO Entourage. Nel 2005 Big Pokey partecipò al brano Sittin’ Sidewayz di Paul Wall.

La tragica morte

Big Pokey è morto il 18 giugno 2023 all’età di 48 anni dopo essere svenuto durante una performance in un bar a Beaumont, Texas. Da tutto il mondo sono arrivati i messaggi di cordoglio. Il suo addetto stampa ha scritto: “Era molto amato dalla sua famiglia, dai suoi amici e dai suoi fan. Big Pokey sarà per sempre ‘The Hardest Pit In The Litter!”.