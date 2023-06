Negli ultimi due anni, Xiaomi ha lanciato smartphone pieghevoli esclusivamente in India e in Cina nella seconda metà dell’anno: si tratta dei Mix Fold e Mix Fold 2. Tuttavia, gli appassionati non vedono l’ora di avere presto tra le proprie mani un foldable di nuova generazione dell’azienda cinese, vale a dire il Mix Fold 3. Pertanto, la società non ha ancora confermato nessun dettaglio sul prossimo telefono pieghevole, ma, nel frattempo, sono trapelati online nuovi dettagli. Andiamo a vedere insieme quali..

Nuove rapporti sono giunti online dal noto tipster cinese Digital Chat Station, che ha rivelato su Weibo il design e le specifiche hardware del nuovo smartphone pieghevole Xiaomi Mix Fold 3. I dettagli rivelano che questo modello sfoggerà un corpo in vetro curvo bianco; sotto la scocca dovrebbe avere un processore di punta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, abbinato a RAM LPDDR5 e archiviazione UFS 4.0. Quanto al comparto fotografico, il nuovo pieghevole dovrebbe sfoggiare un sistema a quattro telecamere, due di queste fotocamere sono dotate di obiettivi zoom, di cui un obiettivo zoom 3.2x per i ritratti, mentre l’altro ha un obiettivo periscopio 5x per lo zoom a lungo raggio. I restanti due sensori scatteranno immagini wide e ultra-wide.

Il prossimo foldable di Xiaomi avrà una nuova cerniera a goccia d’acqua che rafforza le prestazioni di resistenza alle cadute. Continua a mostrarsi sottile e leggero come il suo predecessore e supporta la ricarica cablata da 67W e la ricarica wireless da 50W. Inoltre, Xiaomi Mix Fold 3 avrà probabilmente il nome in codice “Babylon” con il numero di modello 2308CPXD0C. Precedenti perdite hanno rivelato che il device arriverà con un display principale da 8,02 pollici e un display di copertura da 6,5 pollici. Entrambi i pannelli offriranno una risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Purtroppo, il prossimo Mix Fold 3 molto probabilmente non sarà lanciato nei mercati globali, potrebbe quindi restare esclusivo per la Cina continentale e arrivare nelle varianti con retro in pelle e vetro.

