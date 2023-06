Siete in cerca di un nuovo smartphone Android 5G top di gamma e del marchio Samsung? Allora vi consigliamo il bellissimo Galaxy S22 Ultra, disponibile in offerta su Amazon con un super sconto del 26% al prezzo di 731 euro (invece di 999 euro di listino) e nelle opzioni di colore Phantom White e Phantom Black. Ci teniamo a precisare che il device lo porterete a casa nella versione italiana e si tratta di un prodotto ricondizionato, del tutto funzionante e in buone condizioni, ed è anche coperto dalla garanzia di Amazon Renewed di 1 anno. Inoltre, il dispositivo è venduto e spedito da terzi, e avrete la possibilità di pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis; si tratta di un’esclusiva Amazon Prime valida fino al 20/06/2023. Il nostro suggerimento, qualora foste propensi all’acquisto, è quello di fare in fretta in quanto vi sono solo 9 unità a disposizione.

Il Samsung Galaxy S22 Ultra 5G lavora con il sistema operativo Android 12, basato su interfaccia One UI 4.1, dotato di caratteristiche all’avanguardia e di certificazione IP68 che lo rende impermeabile ad acqua e polvere. Presenta un ottimo display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici con una risoluzione di 3080 x 1440 pixel. Sotto la scocca troviamo il processore Exynos 2200 (a 4nm), affiancato a 12GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione. Per quanto riguarda l’autonomia, integra una batteria da 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata ad 45W e wireless da 15W.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il Samsung Galaxy S22 Ultra 5G (oggi in offerta su Amazon e ricondizionato) presenta sul retro una fotocamera principale da 108MP con apertura f/1.8, flash LED, auto-HDR e panorama, che assicura ottimi scatti; mentre la fotocamera frontale è da 40MP. Il device è dotato anche di altri sensori posteriori, tra cui ultra-wide, tele 3X e tele 10X. Infine, il device fornisce le connettività Bluetooth 5.2, A2DP, LE, reti HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) e 5G.

