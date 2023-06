Il colosso di Seul ha rilasciato l’aggiornamento di sicurezza di giugno 2023 per il Samsung Galaxy S21 FE. Le due varianti SM-G990B e SM-G990B2 stanno ricevendo l’ultimo aggiornamento di sicurezza in tutta Europa e prevediamo che si espanda in più Paesi entro i prossimi giorni.

Come riportato da “SamMobile“, l’upgrade viene fornito con la versione firmware G990BXXU5EWE7 per la versione SM-G990B e con il firmware G990B2XXU4EWE7 per il SM-G990B2. Entrambe le varianti ricevono l’aggiornamento in Austria, Croazia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Macedonia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Spagna, Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Regno Unito ed in altri mercati europei. La patch di sicurezza di giugno 2023 inclusa nel nuovo aggiornamento software risolve più di 60 falle di sicurezza riscontrate nei telefoni e nei tablet Galaxy. Il nuovo aggiornamento non apporta nuove funzionalità o miglioramenti delle prestazioni (non è stato dichiarato, ma questo non significa che non dobbiate procedere comunque all’installazione, fosse anche solo per l’innalzamento del tasso di sicurezza). Almeno, non sono menzionati nel log delle modifiche ufficiale per il nuovo aggiornamento riservato al telefono.

Se possedete un Samsung Galaxy S21 FE e vivi in ​​Europa, ora potete controllare il nuovo upgrade andando in “Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Ricordate di procedere all’installazione, una volta scaricato il pacchetto di aggiornamento, solo nel caso in cui la percentuale residua della batteria sia superiore al 50% e di effettuare anche un backup dei vostri dati da poter ripristinare laddove dovesse servire (non pensate di riuscire a recuperare in altro modo i vostri dati nel caso doveste ricorrere ad un hard-reset per altri motivi). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

