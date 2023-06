Ci sono tante novità in arrivo su WhatsApp come mostrato dalle ultime versioni beta sia per Android che iOS, con la concreta possibilità di sfruttare in futuro tale app di messaggistica anche per il dispositivo Meta Quest. Come molti sapranno Zuckerberg ha presentato il nuovo visore che sarà disponibile in autunno. A quanto pare si sta lavorando per garantire l’utilizzo di WhatsApp anche su questo Meta Quest. Questa è senza dubbio una delle novità più interessanti che riguardano tale campo.

Stanno per arrivare importanti aggiornamenti estivi per WhatsApp: focus su assistenza ed apertura al mondo VR

Insomma, andiamo oltre le novità sui videomessaggi vocali trattati la scorsa settimana. Per quanto riguarda l’utilizzo di WhatsApp su Windows, anche qui sono stati notati degli update interessanti. Nell’ultima beta di WhatsApp disponibile, versione 2.2322.1.0 della beta per Windows, viene evidenziata la possibilità di ottenere supporto tramite chat direttamente dal profilo ufficiale di WhatsApp, quindi senza che sia necessario inviare alcuna e-mail.

Per quanto concerne iOS, la versione beta 23.12.71 di WhatsApp mostra una razionalizzazione delle Community. Sono stati i colleghi di WABetaInfo a verificare questo tipo di novità ed hanno notato all’interno dell’announcement group una nuova scorciatoia al punto di ingresso della community che offre agli utenti una panoramica di tutti i gruppi relativi a quella community. Chi si ritrova invece ad amministrare una community ha anche la possibilità di creare rapidamente un nuovo gruppo all’interno della stessa “comunità” virtuale.

Sono piccole novità che però facilitano come sempre la comunicazione, con leggeri cambiamenti che sono in arrivo su Windows, Android ed iOS, tutti i vari sistemi operativi dov’è possibile utilizzare WhatsApp. Sarà sicuramente interessante capire come si potrà sfruttare WhatsApp sul nuovo visore di Zuckerberg, questa è senza dubbio la novità più intrigante che avremo modo di assistere più in autunno con l’arrivo di Meta Quest. Si è capito come il futuro della tecnologia sia legato al campo dei visori, tante aziende di spicco stanno puntando su questo particolare prodotto che attualmente però non ha un costo abbordabile.