Vi ricordate quanto accadde tra Fedez e Franco Di Mare sul Primo Maggio? Immediatamente dopo l’edizione lockdown del concertone di Roma, in scena nel 2021, Federico Lucia fece il panico quando pubblicò la sua telefonata integrale con i vertici Rai “colpevoli”, secondo il rapper, di averlo censurato. Contro il rapper intervenne l’allora direttore di Rai 3 Franco Di Mare, ma la vicenda non si è mai conclusa. Al contrario, ora tutto si sposterà in tribunale.

La querelle di Fedez e Franco Di Mare sul Primo Maggio

La notizia arriva dal Corriere Della Sera: dopo la querela di Fedez contro Franco Di Mare per diffamazione, l’ex direttore andrà a processo il 12 dicembre 2023 a Roma.

Per il momento Fedez non ha commentato la notizia. Il rapper aveva querelato Di Mare per diffamazione dal momento che l’allora direttore di Rai 3 sosteneva su Facebook che il marito di Chiara Ferragni, nella storica telefonata con i vertici Rai, avesse manipolato il contenuto per rafforzare le accuse di censura del suo discorso destinato al Primo Maggio 2021.

Gli antefatti

Il Primo Maggio 2021 si svolse in piena polemica per il ddl Zan. Dopo il concertone, Fedez aveva reso pubblico su Twitter il video della conversazione telefonica con la vice direttrice di Rai 3 Ilaria Capitani e l’organizzatore dell’evento Massimo Bonelli. Fedez accusava i vertici Rai di avergli chiesto di evitare interventi sconvenienti durante la manifestazione, e la pubblicazione dei video aveva scatenato il caos.

Per questo il 2 maggio – ricorda il Corriere – Franco Di Mare aveva dichiarato su Facebook che il rapper avesse manipolato la registrazione con “tagli” e “omissioni” per alterare “il senso di quanto detto”.

Non è dello stesso avviso il pm Marcello Cascini, che ha ritenuto che i limiti di spazio su Twitter avrebbero costretto Fedez a pubblicare solo “i punti più rilevanti” ma senza, tuttavia, alterare il contenuto della telefonata.