Non ci sono conferme, purtroppo, a proposito delle voci sulla piccola Kata ritrovata. A conti fatti, siamo al cospetto di una bufala, che oltre ad alimentare disinformazione a proposito di un argomento che tiene sulle spine tanti italiani, rischia di generare effetti indesiderati. Vediamo come stanno le cose, provando a fare il punto della situazione e spiegando per quale ragione il clickbait in casi simili possa andare oltre il normale fastidio dei lettori. Se non altro, perché spesso non ci si rende conto degli effetti delle proprie scelte editoriali in questo mondo.

Smentite sulla storia di Kata ritrovata: sta venendo a galla la bufala di oggi in Italia e sui social

Già con Asia Marchese, in passato, ci siamo accorti di quanto sia facile fare pessima informazione quando ci sono di mezzo i bambini. Sono tematiche che catturano sempre l’attenzione del pubblico. Analizzare la fake news in questo contesto è molto semplice, in quanto sui social ci si imbatte purtroppo in alcuni post che parlano della piccola Kata ritrovata. Una foto della bambina, accompagnata da una scritta molto chiara e da un commento che rimanda all’articolo in questione. Chiara l’intenzione di dare a tutti la sensazione sul lieto fine per questa brutta storia.

Tuttavia, aprendo il pezzo, ma soprattutto consultando le principali agenzie di stampa che operano in Italia, ci si rende conto che in realtà le cose non stiano così. Al momento della pubblicazione del nostro articolo non c’è traccia della bambina, motivo per il quale il post si riferisce ad una bufala. Con il rischio che eventuali avvistamenti possano non essere condivisi con le autorità, ritenendo che Kata abbia fatto ritorno a casa. Ecco perché il clickbait diventa pericoloso in circostanze simili.

