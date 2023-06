Dopo l’esclusiva statunitense, il programma per riparare Samsung Galaxy da soli è arrivato anche in Europa ed in particolare pure in Italia. Chi, da oggi in poi, vorrà risolvere un problema hardware del suo telefono o notebook in autonomia potrà farlo ottenendo un kit specifico di utensili, una guida all’operazione oltre a ricambi originali necessari.

Il programma Self Repair di Samsung è finalmente raggiungibile da poche ore anche nel nostro paese attraverso questo collegamento del sito del produttore. Come già accennato, attraverso questa sezione, è possibile acquistare pezzi di ricambio e kit di strumenti per riparazioni fai-da-te, il tutto guidati da istruzioni ufficiali. Gli smartphone Samsung Galaxy ora supportati sono i Galaxy S20, Galaxy S21 e Galaxy S22. Tra i notebook invece ci sono i Galaxy Book Pro e Galaxy Book Pro 360. Oltre che in Italia, la stessa possibilità è ora giunta anche in Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Svezia e Regno Unito.

Con lo specifico programma, è possibile operare su molte componenti hardware dei Samsung Galaxy sopra elencati. La riparazione in autonomia può procedere per i display, i gruppi batteria, i pannelli posteriori in vetro e i circuiti stampati per porta di ricarica USB-C. Ancora, per i Galaxy Book Pro, si può intervenire con pezzi originali come custodie anteriori e posteriori, schermi, batterie, touchpad, ma anche pulsanti di accensione con scanner di impronte digitali e piedini in gomma.

Qualche idea di prezzo sul programma di riparazione fai da te è servito. Ad esempio, lo schermo e il kit batteria, il pannello posteriore e il circuito USB-C per Galaxy S22 e S22+ verranno a costare all’utente finale rispettivamente 145 euro, 42 euro e 40 euro. Naturalmente per l’ex top di gamma Galaxy S22 Ultra i valori saliranno (per le stesse componenti) a 200 euro, 56 euro e 37 euro. Per iI kit di strumenti e utensili necessari ad operare, Samsung in Europa si è rivolta a Rexio Care (e non ad iFixit come in USA). Il pack include un termoforo, un set di sei plettri di apertura, uno spudger di plastica, una ventosa, una pinzetta e un cacciavite Philips PH000 ed ha un costo di 28 euro.

Continua a leggere su optimagazine.com