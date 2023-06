Tutti i prossimi iPhone 15 faranno un gran passo in avanti lato hardware grazie al nuovo vision Pro, il visore presentato alla WWDC di inizio giugno. Ne è assolutamente convinto Il solito e informatissimo analista Ming-Chi Kuo che ha parlato di un chip Ultra Wideband (UWB) aggiornato per ottimizzare l’integrazione con il nuovo dispositivo rivoluzionario di cui si parla tantissimo da settimane.

L’obiettivo di Apple, sempre secondo l’esperto, sarà quello di aggiornare in modo aggressivo le specifiche hardware dei melafonini nell’ottica di costruire un ecosistema più competitivo per Vision Pro. Lo scopo dei progettisti Apple sarà quello di integrare al meglio con dispositivi tra loro diversi per garantire agli utenti finali la migliore esperienza possibile. Proprio per i melafonini in arrivo a settembre, è previsto un nuovo chip con processo di produzione che passa da 16 nm a 7 nm più avanzati; la cosa garantirà di certo migliori prestazioni e un consumo energetico ridotto in molte occasioni.

Dunque l’iPhone 15, 15 Plus, 15 Max e 15 Max Pro dovrebbero davvero fare la differenza rispetto all’attuale iPhone 14 e proprio al lancio dei vision Pro ad inizio 2024 i primi proprietari del visore dovranno beneficiare di una marcia in più al riguardo. L’analista Kuo poi è andato anche oltre nel raccontare quella che dovrebbe essere l’ulteriore evoluzione hardware pure per gli iPhone 16. Questi ultimi dovrebbero supportare la tecnologia Wi-Fi 7, questo per fare in modo che sia possibile integrare più device in esecuzione sulla stessa rete locale, il tutto ad una velocità che dovrebbe aggirarsi intorno ai 30 gigabit, con punte di 40 Gbps. Per farla breve, sono previste velocità definitive fino a 2,4 volte superiori rispetto a Wi-Fi 6 con lo stesso numero di antenne e la cosa non potrà che fare grandissima differenza nell’uso quotidiano dei telefoni.

