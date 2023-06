I TheBorderline lasciano YouTube e salutano per sempre i loro follower. Dopo la terribile vicenda di Casal Palocco, a Roma, il gruppo di youtuber specializzato in sfide estreme e challenge di vario tipo ha deciso di abbandonare i social e lo ha fatto con un ultimo messaggio inviato ai propri seguaci nella tarda serata di domenica 18 giugno.

Con un video intitolato semplicemente 14/06/2023 i TheBorderline hanno annunciato il loro abbandono definitivo dell’attività social, con un pensiero per il piccolo Manuel. Di seguito il testo dell’addio ai follower:

“I TheBorderline esprimono alla famiglia il massimo, sincero e più profondo dolore. Quanto accaduto ha lasciato tutti segnati con una profonda ferita, nulla potrà mai più essere come prima. L’idea di TheBorderline era quella di offrire ai giovani un intrattenimento con uno spirito sano. La tragedia accaduta è talmente profonda che rende per noi moralmente impossibile proseguire questo percorso. Pertanto, il gruppo TheBorderline interrompe ogni attività con quest’ultimo messaggio. Il nostro pensiero è solo per Manuel”.